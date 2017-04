Y kuşağı 2025’te iş gücünün yüzde 75’ini oluşturacak

Hizmet sektörünün global oyuncusu Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, farklı araştırmalar ve görüşlerden derlediği “2017 Workplace Report”un sonuçlarını açıkladı. Günümüzde iş gücündeki yüzde 32’lik pay ile en geniş kesimi oluşturan Y jenerasyonunun, 2025’te iş gücünün yüzde 75’ini oluşturacağının belirtildiği raporda; yaptığı işte bir anlam arayan doğuştan yetenekli Y jenerasyonu mensuplarının yüzde 20’sinden fazlasının geçtiğimiz yıl iş değiştirdiği bilgisi yer alıyor. Raporda ayrıca, göçebe yaşam biçimini sürdürmek ve bunu destekleyen bir iş yeri isteyen bu jenerasyonun potansiyelinin nasıl ortaya çıkarılabileceği ile ilgili önemli öneriler bulunuyor.

Türkiye’nin en prestijli şirketlerine ve kamu kuruluşlarına yaşam kalitesi hizmetleri sunan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, Dünya çapında 80 ülkede hizmet veren Sodexo’nun birçok araştırma ve görüşü derleyerek hazırladığı “2017 Workplace Trends Report”un sonuçlarını açıkladı. Raporun, gelecekte işgücü potansiyelinin yüzde 75’ini oluşturacak Y jenerasyonunu anlamalarına yönelik işyerleri için bir kılavuz niteliğinde olduğunu belirten Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, “Amacımız, Y jenerasyonunun talep ve ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve iş yerlerinin gelecekte verimliliklerini ve çalışan memnuniyetini artırabilmeleri için kendilerini doğru şekilde güncellemesi. Rapor hem günümüze ayna tutuyor hem de yakın gelecekte neler yapmamız gerektiği ile ilgili bizlere ip uçları veriyor” diye konuştu.

“İşten İşe Atlayan Jenerasyon”

En ince ayrıntısına kadar analiz edilen ancak çoğu zaman yanlış anlaşılan Y jenerasyonunu daha iyi anlayan işverenlerin onların sunduğu dayanışma, yaratıcılık ve özgünlükten en iyi şekilde yararlanmasını amaçlayan raporda, 2016 yılında 29 ülkeden Y jenerasyonuna mensup 7700 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonucuna göre; her dört kişiden birinin önümüzdeki yıl içinde başka bir şey yapmak amacıyla şu anki işinden ayrılabileceği belirtiliyor. Başka bir araştırma ise, Amerikalı Y jenerasyonu mensuplarının yüzde 20’den fazlasının gerçekten de geçtiğimiz yılda iş değiştirdiğini ortaya koyuyor. Bu da, aynı beyanda bulunan Y jenerasyonundan olmayan kişilerin sayısının üç katından daha fazlasına tekabül ediyor. Bu nedenle, 1980 ve 2000’li yılların başları arasında doğmuş olan bu jenerasyon “işten işe atlayan jenerasyon” olarak da etiketleniyor. Fakat bu konuda farklı fikirler ve düşünceler de var. Unfairly Labeled: How Your Workplace Can Benefit From Ditching Generational Stereotypes kitabının yazarı Dr. Jessica Kriegel, Employee Benefits Research Institute’ün verilerini incelediğinde X jenerasyonunun da Y jenerasyonuyla aynı iş değiştirme oranına sahip olduğunu söylüyor.

Y kuşağını anlamak hayati öneme sahip

Y jenerasyonu, şu anda yüzde 32 ile iş gücü piyasasındaki en geniş payı oluştururken bu payın 2025 yılında yüzde 75’e ulaşması bekleniyor. Bu nedenle işverenler için Y kuşağını anlamak hayati öneme sahip.

Uzmanların söylediğine göre Y jenerasyonunun davranışsal ve duygusal olarak bağlılık göstereceği bir kültür yaratıldığında bu çalışanlar, işverenleri dürüstlükleri ve son derece dayanışmacı yaklaşımlarıyla ödüllendirecek. Ayrıca materyalist olmaktan ziyade daha çok deneyim ve anlam arayışında oldukları ve kişisel etkileşimlere çok değer verdikleri için çoğu Y jenerasyonu mensubu mükemmel bir yönetici olabilir. Eğitim, araştırma ve danışmanlık ajansı Why Millennials Matter’ın Kurucusu ve Başkanı, Joan Kuhl’a göre, tabiatı gereği hoşgörülü olan bu jenerasyonun üyeleri pratik ve çalışanlarının daha yüce bir amaçta birleşmesine yardımcı olmak istiyor. Ayrıca doğuştan yenilikçiler (ebeveynlerinden daha fazla şirket kuruyorlar) ve en yüksek eğitim oranına sahipler.

İşyerleri için öneriler