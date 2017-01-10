Arama motoru alanında Google’ın en büyük rakibi olan ama son yıllarda rakibinin oldukça gerisinde kalan Yahoo adını değiştirdi.



Bir zamanlar öncü bir internet devi olan Yahoo, faaliyetlerinin çoğunu satıyor ve adını Altaba olarak değiştiriyor.

Telekom şirketi Verizon’a satışı yılan hikayesine dönen Yahoo, 4.8 milyar dolarlık olası anlaşma kapsamında e-posta hizmetini, web sitelerini, mobil uygulamalarını ve reklam araçlarını Verizon’a satmayı hedefliyor.

Şirketin açıkladığı Verizon satışından sonra Genel Müdür Mayer, kurucularından David Filo ve 11 üyeden oluşan yönetim kurulunda görevli diğer dört yönetici istifa edecek. Evita lakaplı Mayer, 2012 yılında Yahoo’ya transfer olmuş, uzun süre dünyanın en çok maaş alan profesyonelleri listesinin üst sıralarında yer almıştı.

Ancak anlaşma, Yahoo’nun 2013 ve 2014 yıllarında bir milyardan fazla kullanıcı hesabından kişisel bilgileri çalan iki bilgisayar saldırı saldırısı keşfi ile tehlikeye atıldı.

Yahoo kullanıcılarından gelecek tepkileri düşünen Verizon, anlaşma şartlarını yeniden gözden geçirmeyi düşünüyor.