Yandex Navigasyon, 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu süresince alternatif rotalarla kullanıcılarına yardımcı olacak

En güncel yol bilgilerini anlık bir şekilde sunarak kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran Yandex Navigasyon, 10-15 Ekim tarihleri arasında trafiğe kapalı yolları ve alternatif rotaları gösterecek. Kullanıcılar; Alanya – Kemer, Kumluca – Fethiye, Fethiye – Marmaris, Marmaris – Selçuk, Selçuk – İzmir ve İstanbul etapları boyunca trafiğe kapalı ve açık yolları Yandex Navigasyon’da takip edebilecek.

Türkiye’nin en popüler navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, kullanıcılarına en güncel yol bilgilerini sunmaya devam ediyor.

10-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek TUR 2017 boyunca ülke genelinde kapanacak yollar, Yandex Navigasyon’da gerçek zamanlı olarak kapatılacak ve kullanıcıların bu yollardan rota oluşturmasının önüne geçilecek.

Yolların açılıp kapanması ise Yandex Navigasyon’da gerçek zamanlı olarak etaplar devam ettikçe sıralı olarak gerçekleşecek. Yolların kapalı olduğu esnada sürücüler alternatif kaçış noktalarına yönlendirilecek.