Yandex Navigasyon’un sesi Beyaz Show’a konuk oldu

Türkiye’nin en çok sevilen ve kullanılan navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon’da sesli yönlendirme yapan kadın sesi “Ece”yi seslendiren oyuncu Sıla Erkan, 21 Nisan Cuma gecesi Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’a konuk oldu.

Güncel yol durumu bilgileriyle sürücülerin trafikte hayatını kolaylaştıran Yandex Navigasyon’un sesli yönlendirme özelliğindeki kadın ses “Ece”yi seslendiren oyuncu Sıla Erkan, ilk kez Beyaz Show’da seyircilerin karşısına çıktı. 21 Nisan gecesi yayınlanan programda Büşra Pekin, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam gibi ünlü isimler de konuklar arasında yer aldı.

Yandex Navigasyon’da, “Rota Oluşturuldu”, “Hafifçe sağdan devam edin”, “Trafik ışıklarından sola dönün” gibi yönlendirici ifadelerle her gün milyonlarca kullanıcıya sesiyle yardımcı olan Sıla Erkan, Beyaz Show’un sürpriz konuğu oldu.

Beyazıt Öztürk sürpriz konuğunu sunarken, “Aslında her gün bu hanımefendiyi duyuyorsunuz” diyerek dikkatleri Sıla’nın üzerine çekti. Ardından seyircilere yönelik bir şeyler söylemesini istedi. Navigasyondaki tonlamasıyla “Merhaba, nasılsınız?” diyen Sıla Erkan’ın Yandex Navigasyon’un sesi olduğu hemen anlaşıldı.

Program sırasında navigasyondaki yönlendirici ifadelerden örnek seslendirmeler yapan Sıla Erkan, başından geçen ilginç olayları da anlattı. Uygulamayı sıklıkla kullanan taksi şoförlerinin kimliğini öğrendikten sonra “İstanbul’da sizin sayenizde yolumuzu buluyoruz” dediklerini ve tanıştığı herkesin kendisine “Rota oluşturuldu” dedirtmeye çalıştığını söyledi. 2013’ten beri navigasyonun sesi olduğunu belirten Sıla Erkan, uygulamada güncellemeler yapmak için stüdyoya girmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Navigasyonda kullanıcıların yüzde 80 oranında kadın sesini seçtiğini belirten Beyazıt Öztürk’ün, “O güzel sesin arkasından çok da güzel bir birisi çıkmadı mı?” esprisi seyircilerden yoğun alkış aldı. Beyaz ayrıca navigasyondaki tonlamaya benzer seslendirmeler yaparak seyircileri güldürdü. Sıla’yla yapılan sohbetin ardından Beyaz; “Sıla Erkan ile acaba dizi karakterleri navigasyon tonlamasıyla konuşsa nasıl olur, merak ettik” diyerek Beyaz Show ekibi tarafından hazırlanan filmi paylaştı. “Vatanım Sensin”den Azize, “İçerde”den Melek ve Füsun karakterlerinin Sıla tarafından navigasyon tonlamasıyla seslendirildiği özel video seyircilere eğlenceli anlar yaşattı.

Sıla nasıl “Ece” oldu?

Yandex Navigasyon 2013 yılında radyo DJ’lerine ulaşarak bir yarışma gerçekleştirdi. Her DJ, 30’ar saniyelik bir trafik sunumu yaptı. Bu sesler arasında yapılan oylama sonucunda bir kadın ve bir de erkek sesi seçildi. Navigasyonun kadın sesi seçilen Sıla, 4 yıldır sürücülere yoğun trafik koşullarında yardımcı oluyor.