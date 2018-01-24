Yapay zeka 2018’e de damgasını vuracak

Dijital dönüşüm dünyada ve Türkiye’de 2018’de de son sürat devam edecek. Yapay zeka, nesnelerin interneti gibi heyecan verici teknolojik gelişmeler 2017’de olduğu gibi 2018’e de damgasını vuracak.

Lenovo’nun Hilton Kocaeli’de gerçekleştirdiği toplantıda, markanın sektörde trendleri belirleyen ve heyecan verici yeni ürünleri tanıtıldı. Toplantıda ayrıca, son yıllarda Türkiye’de ve dünyada değişen tüketici alışkanlıkları, sosyal medya kullanımı, e-ticaretin büyüme potansiyeli, iş hayatında teknolojinin kullanımı, son teknoloji trendleri ve Lenovo’nun bu dijital dönüşümdeki yeri gibi konular da çarpıcı veriler ve bilgiler eşliğinde konuşuldu.

Toplantıda 2017’de olduğu gibi 2018’e de damgasını vurması beklenen teknoloji trendleri olan yapay zeka, nesnelerin interneti ile ilgili de dikkat çekici bilgiler ve öngörüler paylaşıldı.

Lenovo Türkiye Pazarlama Direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya, toplantıda gerçekleştirdiği sunumda yapay zekanın hem iş hayatını hem de insanların günlük hayatını dönüştürmeye aday bir gelişme olduğunu söyledi ve dikiş diken, yemek yapan, metrelerce sıçrayabilen insansı robotlardan örnekler verdi. Sarıkaya “Yapay zeka, hem günlük hayat hem iş stratejileri hem de bilimsel araştırmalar üzerinde şimdiden derinlemesine bir etki yaratıyor. Üst düzey liderlerin çoğu, bu konuyu bir öncelik olarak kabul ediyor. Biz de Lenovo olarak yeni açılan küresel yapay zeka inovasyon merkezlerimiz ve kapsamlı ürün ve hizmet portföyümüzle yapay zeka sistemlerini hayata geçirmekte kararlıyız. Yapay zekanın hastalıkların tedavilerinin bulunması ya da iklim değişiminin etkisinin anlaşılması gibi küresel insani çabalarda ilerleme kaydedilmesine imkan tanıyan yenilikçi araştırmalara olanak sağlama becerisini araştıran müşterilerimizle de iş birliği yapıyoruz” dedi.

Türkiye’de e-ticaret pazarı hızlı şekilde büyüyor

Toplantıda ayrıca Türkiye’deki e-ticaret pazarı, internet ve sosyal medya kullanımıyla ilgili de çarpıcı veriler paylaşıldı. Tusiad’ın son açıkladığı rapora göre Türkiye’de e-ticaret hacmi 2016 itibarıyla 17,5 milyar TL’ye ulaştı. E-ticaretin toplam perakendedeki payı ise %3,5’e yükseldi. Türkiye’de perakendecilerin toplam e-ticaret pazarından aldığı pay yaklaşık %30 seviyesinde.

2016 yılı itibarıyla Türkiye’de e-ticaret işlemlerinin yaklaşık %19’u akıllı telefon ve tabletler üzerinden gerçekleşti. Bu rakam dünyada %44 olan paya göre az olsa da büyüme potansiyeli yüksek.

Lenovo Türkiye Pazarlama Direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya’nın sunumda verdiği bilgilere göre, Türkiye’de internet kullanıcı sayısı 66.4 milyona ulaşırken, mobil internet kullanıcı sayısı ise 55.3 milyonu buldu. İnternet kullanımında kadın erkek dağılımı birbirine yakın seviyede iken, gençlerin önde olduğunu görülüyor. Sosyal medyadaki rakamlar da oldukça çarpıcı. Facebook’ta 44 milyon aylık kullanıcı, Twitter’da 13.5 milyon aylık kullanıcı rakamlarına ulaşmış durumda. Instagram ise yok aylarda gitgide yükselen bir trendle 31 milyonluk kullanıcı sayısına ulaştı.