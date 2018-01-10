Yapay Zeka ile yakından tanışmaya hazır mısınız?

Yapay zeka teknolojisinin etkilerini ve geleceğini merak edenler için Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, 14 Şubat’ta İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Gelecekhane liderliğinde kurulan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) tarafından düzenlenecek zirvede, yapay zekanın etkilediği farklı sektörlerin öncü kuruluşlarından temsilciler yer alacak. Yapay zekanın hem bireysel hem de kurumsal etkilerinin konuşulacağı etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve katılmak için https://www.turkiye.ai/zirve/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek olan Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, 14 Şubat’ta meraklılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte yapay zeka teknolojisinin günümüzde geldiği nokta ve gelecekte nereye doğru yol alacağı tartışılacak. Yapay zekanın hem bireysel hem de farklı sektörlerdeki kurumlar üzerinde yaratacağı etkilerin incelenmesi yönünden Türkiye Yapay Zeka Zirvesi geniş bir kitleye hitap ediyor.

Günümüzde teknoloji, sanayi, perakende, bankacılık gibi çok sayıda sektörde etkisini gösteren yapay zekanın konuşulacağı etkinlikte dikkat çeken konuşmacılar arasında; George Mason Üniversitesi’nden Robin Hanson, Google Cloud Ülke Müdürü Önder Güler, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, Tofaş CDO’su Hayriye Karadeniz, Arçelik CDO’su Ahmet Hasanbeşeoğlu, Migros CIO’su Kerim Tatlıcı ve LCW COO’su Osman Şentürk gibi iş dünyasından çok sayıda önemli temsilci yer alıyor.

TRAI’nin fikir babası ve Gelecekhane’nin kurucusu Halil Aksu, yapay zekanın Türkiye için önemine dikkat çekerek, Yapay Zeka Zirvesi’ne ilişkin şöyle konuştu: “Bazı uzmanlara göre 30-40 yıl içinde genel bir yapay zeka elde etme ihtimalimiz var. Bu heyecan verici olduğu kadar da korkutucu. Türkiye ise bu treni kaçırmamalı… Yapay zeka diğer kaçan trenlere benzemeyecek. Endüstri 4.0’da olduğu gibi pek çok işi robotlar ve otonom sistemler halledecek. Acaba finans sektöründe yapay zeka kullanıldığında kimler kredi kullanabilecek? Ticaret alanında yapay zeka kullanıldığında kararları kim verecek? Peki yapay zekanın etiği ve hukuku nasıl olacak? Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi bu konunun aydınlanması, gelişmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesi için gayret ediyor. Bu çabanın en önemli adımlarından biri 14 Şubat 2018 tarihinde İTÜ SDKM’de gerçekleşecek olan Türkiye Yapay Zeka Zirvesi. Yeni aşkımız yapay zeka!”

Destekçileri arasında IBM, SAP, Google Cloud, Etiya, Yapı Kredi Teknoloji ve İTÜ Arı Teknokent’in bulunduğu etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve zirveye katılmak için https://www.turkiye.ai/zirve/ adresini ziyaret edebilirsiniz.