Yapay zeka, IoT uzmanlığını tamamlıyor

Bosch Grubu, 2016 yılında da satışlarını arttırmaya devam etti. Ön rakamlara göre satışlar, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 3,5 artış göstererek 73,1 milyar Avro seviyesine yükseldi. Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner, “Olumsuz koşullara rağmen, 2016 yılında satış tahminimize ulaştık. Bosch, bugüne kadarki en önemli dönüşümünü yaşıyor. Sanayiler, pazarlar, teknolojiler – Bosch, değişimi aktif olarak şekillendiriyor.” dedi.

Ar-Ge’ye 6,6 milyar Avro yatırım

Bosch, nesnelerin interneti (IoT) ile ilgili bağlanabilirlik ve elektromobiliteye geçişte milyarlarca Avro’yu bulan belirgin yatırımlar yapıyor. Şirket, 2016 yılında Ar-Ge harcamasını yaklaşık 6,6 milyar Avro’ya yükseltti. Bosch, önde gelen IoT tedarikçisi olmak istiyor ve akıllı dijital asistanlar alanında da büyük bir büyüme potansiyeli görüyor. Bosch CEO’su Denner, “IoT kişiselleşiyor. Yapay zekanın yardımıyla bağlanabilirliği kişiselleştiriyoruz.” dedi. Bu nedenle Bosch, IoT uzmanlığını tamamlayacak olan yeni bir yapay zeka merkezine yaklaşık 300 milyon Avro’luk bir yatırım yapıyor.

Yapay zeka: yeni merkez için 300 milyon Avro

Yeni yılla birlikte yeni Bosch Yapay Zeka Merkezi (BCAI) çalışmalarına başladı. Merkezin amacı, yapay zeka alanındaki uzmanlığı arttırmak. Bosch CEO’su Denner, “Bosch, sensörleri kullanarak nesnelere hissedebilme özelliğini kattı. Artık Bosch, nesnelerin öğrenebilmesini ve akıllı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Bundan 10 yıl sonra, neredeyse tüm Bosch ürünleri yapay zekaya sahip olacak. Ya bu zekaya kendisi sahip olacak ya da geliştirilmesi veya üretiminde yapay zeka önemli bir role sahip olacak.” dedi. Yapay zekaya sahip ürünlerin sadece 5 yıl içerisinde Bosch’un satışlarının yüzde 10’unu oluşturması bekleniyor. BCAI, ilk olarak Hindistan (Bengaluru), ABD (Palo Alto) ve Almanya’da (Renningen) yaklaşık 100 uzmanı istihdam edecek. Bosch, 2021 yılı itibarıyla merkezi genişletmeye 300 milyon Avro’luk bir yatırım yapmış olacak. Aynı dönem içerisinde, işgücünün de birkaç kat artması planlanıyor. Ernst & Young tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, yapay zeka çözümleri pazarının 2020 yılı itibarıyla 200 milyar dolara yükseleceğini öngörüyor.

Akıllı dijital asistanlar: milyarlarca Avro’luk bir pazar

Bosch için nesnelerin internetinin kişiselleştirilmesi, bağlanabilirliğin bir sonraki seviyesi. Bosch CEO’su Denner, “Bosch, nesneleri akıllı asistanlara dönüştürmek için yapay zekayı kullanacak. Ürünler arkadaş, refakatçi ve kişisel asistan olacak.” dedi. Pazar araştırma şirketi Tractica, dijital asistanları kullanan kişi sayısının 2021 yılı itibarıyla yüzde 350 artış göstereceğini öngörüyor. Denner sözlerine şöyle devam etti, “Dijital asistanlar, müşterilerin arayüzü. Bosch, ağa bağlı ürünler aracılığıyla müşterileriyle doğrudan bir iletişim halinde olacak. Kullanıcıları daha iyi tanıdıkça, onlara daha kişiselleştirilmiş bir servis sunabileceğiz.”

Mobilitenin geleceği: “Vision Zero”

Stressiz, kazasız ve emisyonsuz: Bosch’un geleceğin trafiğiyle vizyonu işte bu. Teknolojik olarak bu otonom, elektrifikasyon ve bağlanabilirlik anlamına geliyor. Bosch CEO’su Denner: “Mobilitedeki değişimi aktif olarak şekillendireceğiz. Bosch, mobilite çözümleri alanında önde gelen tedarikçi olmak ve ayrıca elektromobiliteyi yönetmek istiyor.” dedi. Bosch, batarya teknolojisinde kitlesel elektrikli sürüşü ekonomik hale getirecek bir atılımda bulunmak üzere yoğun bir araştırma yapıyor. Stuttgart’ta bulunan Feuerbach tesisinde şirket, batarya hücreleri ve batarya gruplarına ilişkin geliştirme faaliyetlerini bir araya getirdiği bir batarya kampüsü kurdu. Batarya araştırmacılarıyla birlikte 300 çalışan, geleceğin hücre teknolojilerini endüstriyel üretime hazır hale getirme üzerinde çalışıyor. Bosch, elektromobiliteye her yıl yaklaşık 400 milyon Avro yatırım yapıyor. Toplamda 1.800 çalışan, güç aktarım mekanizmasının elektrifikasyonu üzerinde çalışıyor. Elektrik motorları, güç elektronikleri ve bataryalar gibi üretim testi yapılmış geniş bir parça portföyüne sahip olan Bosch 30 farklı anlaşmaya imza attı. Denner, “Bosch, elektrikli sürüş için gerekli olan tüm önemli parçalara sahip. Müşterilerimiz klasik otomobil üreticileri ve yeni pazar oyuncuları. Elektromobilite denildiğinde daha şimdiden akla ilk olarak Bosch geliyor.” dedi.

Bosch, klasik yanmalı motorun daha fazla iyileştirilmesi konusuna da ileride yatırım yapacak. Sentetik yakıtların kullanımıyla yanmalı motorlar da kaynak tasarrufu sağlayabilecek ve CO 2 ‘ye neden olmayacak. Bosch CEO’su Denner, “2025 yılında, yeni araçların yüzde 80’den fazlası büyük ihtimalle hala yanmalı motor kullanıyor olacak. Ancak bu motorlar bile küresel ısınmayı azaltmada önemli bir rol oynayacak.” dedi.

İş sektörlerine göre 2016 yılında iş performansı

Olumsuz kur etkileri, iş sektörlerinin satışlarını arttırmasında kendisini hissettirdi. Asenkerschbaumer, “Bu etkilerin ayarlanmasının ardından, Endüstriyel Teknoloji hariç olmak üzere tüm iş sektörleri satışlarını arttırdı ve hatta bazılarında önemli artışlar yaşandı.” dedi. Mobilite Çözümleri iş sektörü, 2016 yılında nominal olarak yüzde 5,5 büyüme gösterdi ve böylece global otomotiv üretiminden daha güçlü bir büyüme sergiledi. Kur oranları etkilerinin ayarlanmasının ardından, büyüme yüzde 7,0 oldu. Ön rakamlara göre satışlar, 2016 yılında 44,0 milyar Avro oldu. Benzinli enjeksiyon sistemlerinde Bosch yeni bir rekor kırarak 250 milyon adet yüksek basınçlı enjektör sattı. Şirket, özellikle sürücü asistanı ve eğlendirici bilgilendirme sistemlerinde başarılı oldu. 2016 yılında Dayanıklı Tüketim Ürünleri iş sektörü, satış gelirlerini yüzde 2,8 arttırarak 17,7 milyar Avro’ya yükseltti. Kur oranı ayarlanmış büyüme yüzde 6,2 oldu. Hem Elektrikli El Aletleri hem de BSH Ev Aletleri bir kez daha 2016 yılında birçok ağa bağlı ürünü pazara sundu. Enerji ve Bina Teknolojisi iş sektöründeki satışlar, yüzde 0,8’lik artışla 5,2 milyar Avro’ya yükseldi (kur oranı etkilerinin ayarlanmasından sonra bu artış oranı yüzde 3,2 oldu). Termoteknoloji, Güvenlik Sistemleri ve Servis Çözümleri bölümleri, akıllı ısıtma sistemleri ve video teknolojisi gibi ağa bağlı çözümlerde ve eCall acil durum hizmeti ve kapı görevlisi hizmeti gibi hizmetlerle yüksek satış rakamları bildirdi. Sanayi Teknolojileri iş sektörünün ön rakamları, satışların yıllık bazda yüzde 5,1 azalmasıyla 6,3 milyar Avro olarak gerçekleşti. Kur oranları etkilerine göre ayarlandığında, düşüş yüzde 4,5 oldu. Özellikle Çin, Rusya ve Brezilya pazarlarındaki gelişmeler, Tahrik ve Kontrol Teknolojisi bölümü için zorluklar oluşturmaya devam ediyor.

Bölgelere göre 2016 yılında iş performansı

Avrupa‘ya ait ön rakamlar, Bosch Grubu için 2016 yılında oldukça pozitif ticari gelişmeler olduğunu gösterdi. Bu bölgede, teknoloji ve servis tedarikçisi satışlarını yüzde 3,4’lük artışla 38,6 milyar Avro’ya yükseltti (kur oranı etkilerinin ayarlanmasının ardından yüzde 4,8). Kuzey Amerika‘da satışlar, 12,4 milyar Avro ile önceki senenin seviyesini korudu. Satışlarda yüzde 2,0’lık bir düşüş yaşandı (kur oranı etkilerinin ayarlanmasının ardından yüzde 1,8).

Bosch Grubu, Güney Amerika‘da kur oranı ayarlanmış olarak satışlarını yüzde 2,1 arttırdı. Nominal şartlarda satışlar, yüzde 5,7 düşerek 1,3 milyar Avro’ya geriledi. Asya Pasifik bölgesinde Bosch, kur etkilerinin ayarlanmasının ardından yüzde 12’lik bir satış büyümesi sağladı. Nominal şartlarda satışlar, yüzde 8,1 artarak 20,8 milyar Avro’ya yükseldi.

2017 tahmini – daha fazla dalgalanmayla birlikte orta seviyeli büyüme

Bosch, 2017 yılında global ekonomi için yüzde 2,3 ile orta seviyeli bir büyüme bekliyor. Teknoloji ve servis tedarikçisi, ABD ve Avrupa’daki siyasi gelişmeleri dikkate alarak ekonomide riskler öngörüyor. Bosch, 2017 yılında bir kez daha büyümesine devam etmek ve ilgili pazarlardan daha hızlı büyümek istiyor. Tüm bölümlerinde rekabet ve kar durumunu daha da iyileştirmek istiyor.