Yarını Kodlayanlar Vodafone Plaza’da

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında düzenlenen hackathon’ların sonuncusu İstanbul’da yapılacak. Yaşları 7-14 arasında değişen yaklaşık 100 çocuğun katılımıyla Vodafone Maslak Plaza’da gerçekleşecek hackathon’da, 8 kişilik takımlara ayrılacak çocuklar mBot ve Scratch gibi uygulamaları kullanarak kendi kodladıkları robotları sergileyecekler. Hackathon, madalya töreniyle sona erecek.

Teknolojiyi hayatın hizmetine sunarak toplumsal gelişimin ve değişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Türkiye Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında düzenlenen hackathon’ların sonuncusu İstanbul’da yapılacak. Yaşları 7-14 arasında değişen yaklaşık 100 çocuğun katılımıyla Vodafone Maslak Plaza’da düzenlenecek hackathon’da, 8 kişilik takımlara ayrılacak çocuklar, 20 gönüllü eğiticinin denetiminde, dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan Massachusetts Institute of Technology’nin (MIT) çocuklara yönelik geliştirdiği “Scratch” programı ve popüler “kendin yap” robotu mBot başta olmak üzere çeşitli uygulamaları kullanarak kodladıkları robotları sergileyecekler. Bir tam gün sürecek hackathon’da, mBot Futbol Maçı, Labirentten Çıkış, mBot Sumo Güreşi, Rakibin Balonunu Patlatma, mBot’larla Dinozoru Kurtarma ve mBot Zar Turnuvası gibi oyunlar da oynanacak. Hackathon’un sonunda her çocuğa madalya verilecek.

Hackathon’larla 500’e yakın çocuğa ulaşılacak

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği işbirliğiyle İstanbul, Samsun, İzmir, Kayseri ve Mardin olmak üzere 5 ilde hayata geçirdiği ve 2 ayda yaklaşık bin çocuğa ulaştığı “Yarını Kodlayanlar” projesi, yerel eğitimlerin ardından yerel hackathon’lar ile devam ediyor. İzmir’den start alan hackathon’lar, Samsun, Kayseri ve Mardin’in ardından son olarak İstanbul’da düzenlenecek. Toplam 500’e yakın çocuğa ulaşması hedeflenen hackathon’larda öne çıkan projelerin yurtdışındaki çeşitli programlara katılımı ve dünyaya tanıtılması da planlanıyor. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat’ın düzenlediği hackathon’lar, Türkiye’nin en kapsamlı çocuk hackathon’ları olarak gösteriliyor.