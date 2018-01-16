Yarıyıl tatilinde Alienware ve Dell Inspiron ile kesintisiz oyun keyfi

Dell EMC, yarıyıl tatili yaklaşırken yüksek performans ve farklı donanım seçenekleri sunan Alienware ve Inspiron Gaming serisi dizüstü bilgisayarlarla öğrencilerin oyun keyfini zirveye çıkarıyor.

Yarıyıl tatilinde oyun dünyasının popüler oyunlarını tam performansla oynamak isteyen öğrenciler, fiyat performans konusunda da beklentileri karşılayan cihazlarla tatili doyasıya yaşıyor.

Sanal gerçekliğe uyumlu donanım ile eşsiz bir deneyim

Oyunseverlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Alienware serisi, oyunlara özel geliştirilmiş donanımıyla rakiplerinden ayrışıyor. Yeni 7. Nesil Intel Core işlemciye sahip bilgisayarlar, yeni NVIDIA grafik kartları ve eklenen SSD teknolojisinin yanı sıra HD ekran ve 10 veya daha fazla saat dayanan pilleriyle dikkat çekiyor. 4K oyunlarda tam performans sağlayan Alienware serisi, sanal gerçekliğe uyumlu donanımıyla oyunları birebir yaşamak isteyenlere de eşsiz bir deneyim sunuyor.

Parlama önleyici paneller sayesinde oyun atmosferi en iyi şekilde yansıtılıyor

Dell Inspiron Gaming 7577 ise ileri düzey grafik performansı sunan NVIDIA grafik kartı ile oyunlardaki tüm detayları eksiksiz ve canlı bir şekilde ortaya koyuyor. Parlama önleyici panellere sahip ekran ise renk zenginliğiyle oyun atmosferini en iyi şekilde yansıtıyor. Waves MaxxAudio Pro® hoparlör ise aksiyon anlarını oyunun içinde yaşamak isteyenleri bekliyor. Yüksek malzeme kalitesi ile öne çıkan bilgisayar, 4 hücreli pil ile kesintisiz oyun keyfi sunuyor.