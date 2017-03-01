Yatırımcı arayan girişimcilere ipuçları

Yatırımcıların bilgi birikiminden ve kapasitesinden etkilendikleri, şirketinin ve sektörünün dinamiklerine hakim kişilere yatırım yapmak istediklerini söyleyen 500 İstanbul Yardımcı Ortağı Enis Hulli, girişimcilere ipuçları verdi. Hulli, 500 İstanbul olarak bugüne dek gerçekleştirdikleri yatırımlarda takım, ürünün durumu, kullanım ve ciro ile pazar hedefi ve büyüklüğü olmak üzere dört ana noktayı incelediklerini söyledi.

Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi merkezli girişim sermayesi fonu olan 500 İstanbul’un Yardımcı Ortağı Enis Hulli, yatırımcı arayışında olan girişimcilere ipuçları verdi. Yatırımcıların her şeyden önce, bilgi birikiminden ve kapasitesinden etkilendikleri, şirketinin ve sektörünün dinamiklerine hakim kişilere yatırım yapmak istediklerine dikkat çeken Hulli, “Yatırımcının soracağı sorulara hazır olan, cevaplarını ve sebeplerini bilen girişimci, güçlü ve güçsüz olduğu noktaların da farkındadır. Özellikle erken aşama yatırım almak için bu farkındalık seviyesine ulaşıp, şirketin risk seviyelerini anlamış olan bir girişimci, yatırımcıyı etkilemeyi başarır” dedi.

“500 İstanbul olarak aktif olarak yatırım yaptığımız yedi aylık süreçte 1.000’den fazla girişimi inceledik ve bunların 20’sine yatırım yaptık” diye konuşan Enis Hulli, 2017 yılında da hızlanarak yatırımlarına devam edeceklerini söyledi. Yatırım fırsatı değerlendirmelerinde dört ana noktayı incelediklerini belirten Hulli, “Girişimcilerin yatırımcıları etkilemek adına, geliştirdikleri ürün ya da serviste bu noktalara dikkat ediyor olmaları çok önemli” diyerek şöyle konuştu:

Takım

“Takımı oluşturan kişilerin gerek sektörel gerekse teknik bilgi birikimine ve uzmanlığa sahip olması yatırımcıya da güven aşılar. Bunun dışında, takımın tam zamanlı olarak kendisini şirkete vermiş olması ve daha önce de beraber çalışmış kişilerden oluşması güven tazeleyici bir unsur olur. Özellikle erken aşama yatırımların çoğunda, girişimcilerin aldığı risk (fırsat ve zaman maliyeti), yatırımcının aldığı maddi riskten daha büyüktür.

Ürünün durumu

Ürünün en basit hali ile hazırlanmış olması teknolojik riskleri azaltacağı gibi, ekibin teknik yeterliliğini de gösterir. Ancak bundan da öte, yatırımcıların ürünü hazır girişimlere bakmalarının temel nedeni, ürün üzerindeki kullanıcı davranışlarını ve oluşan kullanım metriklerini inceleyip, analiz edebilmektir.

Kullanım ve ciro

Ürünün müşteriler tarafından aktif olarak kullanılıyor olması, gerçekten bir sorunu çözdüğüne işaret eder. Yatırımcı, ürün ve spesifik özellikleri üzerinde oluşmuş kullanıcı metriklerini detaylı şekilde incelemek isteyecektir. Zamana bağlı kullanım oranları, müşterilerin geri gelme (tekrar) oranı ve kalıcılığı, yatırımcının talep edeceği rakamlardan bazıları olacaktır.

Finansal rakamlara bakıldığında ise, ürünün elde ettiği ciro ve bu ciro üzerindeki birim fiyat analizi ön plana çıkar. Ürün maliyeti ve müşteri kazanma maliyeti gibi giderlerinin tümü karşılaştırılabilir hale gelir. Gelecek olan yatırım ile pazarlama bütçesi harcanıp, müşteri sayısı artırılacaksa, yatırımcı birim fiyat analizinin pozitif olduğundan emin olmak ister.

Pazar hedefi ve büyüklüğü

Hedeflenen müşteri tipleri, farklı satış kanalları ve fiyatları ile beraber bir şirketin içinde bulunduğu toplam pazar büyüklüğü belli olur. Pazarın ne kadar dağınık olduğu, rakiplerin pazar payları, coğrafi büyümeye elveriş olup olmadığı dikkat edilmesi konulardan bazılarıdır.”