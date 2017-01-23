Yemeksepeti 2016’nın lezzet röntgenini çekti

Yemeksepeti, artık gelenekselleşen yıl değerlendirmesini yeni ve farklı verilerle genişletti. Milyarlarca satır verinin işlenmesiyle elde edilen istatistikler arasında lezzet trendleri ve tercihlerin yanı sıra, fiyat artışları, demografik değişimler, çevre farkındalığındaki artış gibi konulara değinen detaylar da bulunuyor. Çalışma şampiyonluk maçından bayram tatillerine Türkiye’nin bir yılının Yemeksepeti’ne yansımasını ortaya koyuyor.

Yemeksepeti 2016 yılına yemek çerçevesinden bakarak, geniş kapsamlı bir çalışma oluşturdu. Danimarka’nın nüfusuna eşit hale gelen kullanıcı sayısı, 148 milyon TL’ye ulaşan yıllık indirim tutarı, 80 tane 600 sayfalık romana eş uzunluktaki restoran yorumları, yan yana koysak Şanlıurfa’nın etrafını tam üç kere dolaşacak sayıda lahmacun satışı Yemeksepeti dünyasındaki şaşırtıcı 2016 verilerinden yalnızca bazıları.

Genel bakış

Yemeksepeti’nde 2016 yılı süresince 17 bin restorandan yaklaşık 134 milyon porsiyon yemek sipariş verildi.

1,7 milyon yeni üye katıldı ve Yemeksepeti üye sayısı 6 milyon kişiye ulaştı. Bu anlamda Yemeksepeti, içinde Danimarka veya Slovakya’nın da bulunduğu 130 ülkeden daha kalabalık bir aile haline geldi.

Tüm bu siparişlerin yüzde 62’si mobilden verildi.

Yemeksepeti’nde bu yıl toplam 1,2 milyon yorum yapıldı. Bu yorumları sayfa sayfa yazsak, 80 tane 600 sayfalık roman olurdu.

En çok sipariş gelen iller nüfusla bağlantılı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, tüm şehirler içerisinde sipariş cirosunu en çok artıran il, 4 kat artışla Adıyaman oldu.

Tüm yıl boyunca en çok sipariş verenler 1994 doğumlular oldu.

Siparişlerin yüzde 40’ı kadınlar, yüzde 60’i erkekler tarafından verildi.

Verilen siparişlerin yüzde 3’ü kampüslere gitti. En çok yemek siparişi veren üniversiteler sırayla Bilkent, İTÜ, Koç, ODTÜ ve Boğaziçi oldu.

Dünyada Hint mutfağı, pizza, Asya yemekleri gibi globalleşen lezzetler giderek ön plana çıkarken, Türkiye’de bu yılın favorisi yine Türk mutfağı oldu. İkinciliği burger ve pizza paylaştı.

En çok yenen lezzetler sırasıyla lahmacun, burger, Adana kebap, pizza, mercimek çorbası, et döner, tavuk döner, çiğ köfte, sandviç ve pide olarak belirlendi.

Toplam 9 milyon lahmacun sipariş edildi. Bu kadar lahmacunu yan yana koysak Şanlıurfa’nın etrafını üç kere dolaşırdı.

Kış aylarına geçişlerde çorba siparişleri yüzde 60, ev yemekleri yüzde 88 artış gösterirken yaz aylarına geçişlerde ise salata ve zeytinyağlılarda yüzde 30 artış gözlemlendi.

Salatacıların tercihi bu yıl ton balıklı salata ve gavurdağı oldu.

Suşiciler California roll’dan şaşmadı.

Ev yemeğinden vazgeçmeyenler kuru fasulye pilav, etli yaprak sarma ve bulgur pilavı yedi.

Çorbacıların tercihi mercimek çorbasından yana oldu.

Tatlıcılar en çok sufle istedi.

Kebabçıların favorisi değişmedi, Adana kebap ilk sıraya yerleşti.

Kahvaltı siparişleri yüzde 60 arttı. En çok kahvaltı tabağı, poğaça ve menemen söylendi.

Börek siparişleri yüzde 60, döner yüzde 55, ev yemekleri siparişleri ise yüzde 50 oranında artış gösterdi.

Tatlı siparişlerinde Donut’ı tercih edenlerin oranı geçen yıla göre yüzde 90 arttı. Onu yüzde 73 ile puding ve yüzde 57 ile şerbetli tatlılar takip etti.

Toplam 148 milyon 512 bin 215 bin lira Yemeksepeti’ndeki Joker, Vodafone, Coca-Cola, Kampüs ve diğer indirimler ile kullanıcıların cebinde kaldı.

En çok indirim fastfood ve pizzada verildi. Bu iki kategorideki indirim oranları ortalama yüzde 45’e ulaştı.

Bu yıl restoranlarda fiyat artışı, enflasyon rakamlarının altında seyretti. Ortalama paket tutarı geçen yıla göre yüzde 4,5 arttı .

Fiyatı en çok artanlar, yüzde 22 ile zeytinyağlılar, yüzde 20 ile sushi ve yüzde 15 ile salata, lahmacun ve meze oldu.

Kahve, kuru pasta ve dondurma ürünlerinin fiyatları geçtiğimiz yıla göre düştü.

Tüm yıl boyunca en çok sipariş verilen gün Pazar, en çok sipariş verilen ay ise Aralık oldu.

Türkiye’nin yemek saati akşam 19.00 olarak belirlendi. En çok sipariş bu saat diliminde geldi.

Gece geç saatlerde midesi kazınanlar da buradaydı. Toplam siparişlerin yüzde 10’u gece 23.00 ile sabah 05.00 arasında verildi. Gecelerin fatihi çiğ köfte dürüm, Adana dürüm, lahmacun, burger ve ıslak hamburger oldu.

Favori lezzetler

Farklı ürün gruplarında öne çıkan lezzetler

TT olanlar

Dondurma siparişleri 3 katına çıktı. Geçen senenin kış aylarına oranla bu kış dondurma satışındaki artış yüzde 70’i gördü.

Fırsata doyanlar

Toplam 148 milyon 512 bin 215 bin lira Yemeksepeti’ndeki Joker, Vodafone, Coca-Cola, Kampüs ve diğer indirimler ile kullanıcıların cebinde kaldı.

En çok indirim fastfood ve pizzada verildi. Bu iki kategorideki indirim oranları ortalama yüzde 45’e ulaştı.

Fiyatlarda değişim

Bu yıl restoranlarda fiyat artışı, enflasyon rakamlarının altında seyretti. Ortalama paket tutarı geçen yıla göre yüzde 4,5 arttı .

Fiyatı en çok artanlar, yüzde 22 ile zeytinyağlılar, yüzde 20 ile sushi ve yüzde 15 ile salata, lahmacun ve meze oldu.

Kahve, kuru pasta ve dondurma ürünlerinin fiyatları geçtiğimiz yıla göre düştü.

Türkiye için yemek vakti

Tüm yıl boyunca en çok sipariş verilen gün Pazar, en çok sipariş verilen ay ise Aralık oldu.

Türkiye’nin yemek saati akşam 19.00 olarak belirlendi. En çok sipariş bu saat diliminde geldi.

Gece geç saatlerde midesi kazınanlar da buradaydı. Toplam siparişlerin yüzde 10’u gece 23.00 ile sabah 05.00 arasında verildi. Gecelerin fatihi çiğ köfte dürüm, Adana dürüm, lahmacun, burger ve ıslak hamburger oldu.

Yeşili koruyanlar

2016 yılı süresince milyonlarca siparişte “Yeşili Koruyalım” kutucuğu işaretlendi ve restorana “Servis (plastik tabak, çatal, bıçak ve kağıt peçete) gönderme” mesajı iletildi. Böylece 84 ton plastiğin doğaya karışması engellendi.

Özel günlere eşlik edenler