Yeni Galaxy A serisi Türkiye’de

Samsung Electronics, etkileyici tasarım, güçlü performans ve üst düzey kolaylık sunan 5.7 inç A7, 5.2 inç A5 ve 4.7 inç A3 akıllı telefonlarının yer aldığı yeni Galaxy A serisini Türkiye’de satışa sundu. Galaxy A serisi akıllı telefonlar tüm Samsung mağazalarında ve yetkili satış noktalarında raflarda yerini aldı.

Samsung’un üst düzey tasarım uzmanlığını yansıtan yeni Galaxy A Serisi, premium metal çerçeve ve 3D cam arka yüzeye sahip. Şık kamerası ve Ana Menü tuşu sayesinde yeni Galaxy A serisi her zamankinden daha rahat bir tutuş ve kullanım tecrübesi yaşatıyor. Galaxy A serisi Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Sis ve Şeftali Bulutu olmak üzere dört farklı cazip renk seçeneğiyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Selfie çekmek artık daha kolay

Yeni Galaxy A serisinin 16 MP geliştirilmiş ön ve arka kameraları* ile artık önemli anları daha kaliteli bir şekilde fotoğraflanabilecek. Otomatik odaklama özelliği ise, kaymaların önüne geçerek loş ışıkta bile canlı, net fotoğraflar ve selfie’ler çekmenize imkan tanıyacak.

Galaxy A ile selfie çekmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yeri değiştirilebilen kamera düğmesi sayesinde yüksek çözünürlüklü selfie’ler çekmek için ekranda herhangi bir yere dokunmanız yeterli ve parlak resimler için telefon ekranını ön flaş gibi kullanmanız mümkün. Galaxy A serisi telefonların kamerası, resim efektlerini etkinleştirmek için farklı çekim opsiyonları arasında hızlı geçişe ve anlık filtrelere izin veren kolaylaştırılmış bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar, fotoğrafları en iyi hale getirmek ve görüntülerin renk kalitesini geliştirmek için Yiyecek Modu gibi çekim opsiyonlarını kullanabiliyorlar.

Galaxy A’da “Her Zaman Açık Ekran”

Galaxy A serisi günlük yaşantıyı kolaylaştırıyor. Galaxy A serisinin IP68 su ve toza dayanıklılık özelliği, yeni serinin telefonlarını yağmur, ter, kum ve toz gibi elementlere karşı dayanıklı kılıyor.

Yeni Galaxy A serisi, 256GB’ye kadar genişletilebilen mikroSD depolama desteğiyle, daha büyük bir hafıza sunuyor. Sahip olduğu uzun batarya ömrü kullanıcıların aktif günlük yaşantılarından kopmamasını sağlarken, Hızlı Şarj özelliği** de A serisi cihazlarının çok kısa bir süre içinde şarj olabilmesini sağlıyor. Yeni Galaxy A serisi, kolay bağlantı ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunan her iki taraflı kullanılabilen USB Type C girişe sahip. Aynı zamanda Her Zaman Açık Ekran özelliği de kullanıcıların, telefonun ekranını açmadan tarih ve saati hızlı bir şekilde kontrol edebilmesini sağlayarak, zaman ve batarya kullanım süresinden tasarruf etmelerine yardımcı oluyor.

Samsung Galaxy A serisi tavsiye edilen satış fiyatları:

Galaxy A7’nin satış fiyatı 2499 TL

Galaxy A5’in satış fiyatı 2199 TL

Galaxy A3’ün satış fiyatı 1699 TL

Galaxy A serisi telefonların çift SIM kart özelliği bulunan versiyonları aynı fiyattan tüm Samsung mağazalarında satışa sunuldu.

Samsung Galaxy A7 Ürün Özellikleri:

Galaxy A7 Ağ LTE Cat.6 Ekran 5.7” FHD Super AMOLED İşlemci 1.9GHz Sekiz Çekirdek İşletim Sistemi Android 6.0 (Marshmallow) Kamera Arka: 16MP (F1.9), Ön: 16MP (F1.9) Video MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 Ses MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus Ek özellikler MST teknolojisi (Samsung Pay), Samsung KNOX, S-Voice, Çift SİM seçeneği Samsung Pay’in piyasaya sürülüşleri pazarın hazır olma durumuna bağlı olarak değişebilir Bağlanabilirlik Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Type-C,NFC (UICC, eSE) Sensör Hareket Sensörü, Jeomanyetik, RGB Işığı, Hall, Parmakizi tarayıcı, Barometre IP Kodu IP68 Hafıza 3GB RAM + 32GB Hafıza Mikro SD desteği (256GB’ye kadar) Boyut 156.8 x 77.6 x 7.9mm Pil 3,600mAh, Hızlı Şarj

Samsung Galaxy A5 Ürün Özellikleri:

Galaxy A5 Ağ LTE Cat.6 Ekran 5.2” FHD Super AMOLED İşlemci 1.9GHz Sekiz Çekirdek İşletim Sistemi Android 6.0 (Marshmallow) Kamera Arka: 16MP (F1.9), Ön: 16MP (F1.9) Video MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 Ses MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus Ek Özellikler MST teknolojisi (Samsung Pay), Samsung KNOX, S-Voice, Çift SİM seçeneği Samsung Pay’in piyasaya sürülüşleri pazarın hazır olmasına bağlı olarak değişebilir. Bağlanabilirlik Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Type C, NFC (UICC, eSE) Sensör Hareket Sensörü, Jeomanyetik, RGB Işığı, Hall, Parmakizi tarayıcı, Barometre IP Kodu IP68 Hafıza 3GB RAM + 32GB Hafıza Mikro SD desteği (256GB’a kadar) Boyut 146.1 x 71.4 x 7.9mm Pil 3,000mAh, Hızlı Şarj

