Yeni Huawei P10 ve P10 Plus, cebinize bir fotoğraf stüdyosu sığdırıyor

Her çekimi kapak fotoğrafı haline getiren, Huawei P10 ve P10 Plus en son moda renklerle piyasada…

Huawei Tüketici İş Grubu, portre fotoğrafçılığını stüdyo profesyonel efektlerle zenginleştiren, Leica ile birlikte geliştirilen yenilikçi ve stil sahibi Huawei P10 ve P10 Plus modellerini tanıttı. Yeni Huawei akıllı telefonlar, dünyanın renk konusunda önde gelen kaanat önderi kuruluşu Pantone Color Institute ile yapılan özel bir işbirliği ile özgün hiper elmas kesim kasalar için özel olarak geliştirilmiş en son moda renklerle piyasaya sunuldu. Süper Şarj da dahil olmak üzere son yenilikçi teknoloji ile donatılan Huawei P10 ve P10 Plus, piyasada fotoğrafçılık amacıyla kullanılabilecek en gelişmiş akıllı telefon olma özelliği taşıyor. Akıllı telefonlarda ilk kez, P10 ve P10 Plus’da Leica çift arka kameraya ek olarak Leica ön kamera bulunuyor. Modern sanatsal portrelerde Leica görüntü tarzını yaratabilmek için dünyanın en son gelişmiş fotoğrafçılık teknolojisinden yararlanan Huawei P10 ve P10 Plus, sanatsal bir stüdyonun tüm gereçlerini cebinize sığdırıyor. Stüdyo tarzı ışıklandırma ve 3D yüz tanıma teknolojisi ile, fotoğraflarda her ortamda iyi bir sonuç elde etme imkanı sunuyor.

Yeni ön kameralar ile Leica tarzında mükemmel portre fotoğraf çekebilirken arka kamera ile inanılmaz yüz detayları elde ederek fotoğraflarınıza canlılık kazandırabilirsiniz. Objektifinizi nereye yöneltirseniz yöneltin, kapak fotoğrafı tadında sonuç elde ederek, profesyonel ışıklandırma efektleriyle koşullar ne olursa olsun nesneleri göz alıcı hale getirebilirsiniz. Huawei’nin Hibrid Zoom özelliği, kullanıcıların bir görüntünün belirli alanlarına odaklanırken görüntü kalitesinin netliğini korumasına izin veren ek bir özellik sunuyor. HUAWEI P10 and P10 Plus son fotoğraf teknolojisi ile portre fotoğrafçılığı yeniden tanımlarken, renk ve tasarımda standartları yeniden belirliyor.

Huawei P10 temel portre özellikleri:

3D Yüz Tanıma: Mükemmel özçekimlerde hassas tanıma için 190’dan fazla ayrıntılı tanımlama bileşenini içeren yepyeni bir akıllı yüz tanıma sistemi.

Leica Çift Kameralı 2.0: P10’un Leica Çift Kameralı 2.0’da bulunan 12MP RGB + 20MP monokrom sensör ile ayrıntılı yüz hatları elde edersiniz. 2.0 Pro Edition’da SUMMILUX-H Leica mercekler ve daha geniş F/1.8 diyafram açıklığıyla düşük ışıkta daha fazla ışık elde edersiniz.

Hibrid Zum: Nesnenin belirgin bir yerine odaklanırken resmin bütününde görüntü netliğinin bozulmaması ek bir özellik olarak sunuluyor.

İliştirilmiş ISP: Yüz hatlarındaki ve alan derinliğindeki değişimleri eş zamanlı olarak izleme olanağı veren ISP iliştirilmiş Kirin 960.

Stüdyo benzeri portre geliştiricileri: HUAWEI P10 ve P10 Plus’ daki sanatsal görüntüleme algoritması, çeşitli yüz şekilleri ve cilt renkleri üzerine yoğun araştırmalara dayanıyor. Her bir yüz hattının konumunu ve cilt türünün benzersizliğini algılayan portre geliştirmeleri, özelleştirilmiş ve daha doğal bir şekilde uygulanabilir.

Dinamik Işıklandırma: Huawei P10 ve P10+’da bulunan otomatik algılama algoritması, atmosferdeki ışık değişimlerini izleyerek çekim için AWB, deklanşör, hız ve daha fazla gerekli bileşenleri otomatik olarak düzenliyor.

Ön kamera sensörü: Tamamen yeni ön kamera sensörü ile daha fazla ışık alarak düşük ışık koşullarında fotoğraf kalitesini artırıyor.

HUAWEI P10 ve P10 Plus, Mart ayından itibaren Avrupa ve Çin’de ve Nisan ayı içerisinde Asya, Latin Amerika, Güney Afrika ve Rusya’da satışa çıkacak.