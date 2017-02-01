Yeni modelin yepyeni görüntüleri sızdı sayın okurlar

Teknoloji haberciliğinde asparagas için epey verimli bir alan haline gelen “sızıntı” haberleri okuyucu istismarı haline geliyor. Bilgi Çağı olarak bu haberleri yayınlamıyoruz.

Bilgi Çağı olarak okurlarımızdan elbette öneri ve eleştiriler alıyoruz. Bunların bir kısmına yönelik elimizden gelen iyileştirmeleri yapıyoruz. Ancak, teknolojik yenilikler konusunda ön bilgilendirme yapan haberlerimiz yetersiz bulunuyor. Kast edilen genellikle mobil teknolojiler, ağırlıklı olarak cep telefonu… Gerçekten, sitemize bir göz atıldığında “falanca modelin yeni görüntüleri sızdı” haberlerine rastlamanız mümkün olmuyor.

Bunun iki nedeni var. Birincisi, Bilgi Çağı’nın yalnızca teknoloji yayıncılığı yapan bir platform olmayışı. Bilgi Çağı, inovasyon, ar-ge, bilişim konularına teknolojiden daha çok ağırlık vermek üzere yola çıkan ve bu ilkeyi ısrarla sürdürmeye çalışan bir yayın. İkincisi, “tık” odaklı haberciliğe karşı duruşu…

Teknolojik ürünler üreten şirketlerin özellikle son yıllarda geliştirdiği ilginç tanıtım ve PR taktikleri var. Bunların başlıcası yeni modelin görüntüsünü ve özelliklerini “sızdırmak”. Bunların bir kısmının bizzat marka eliyle yayıldığı biliniyor. Ancak, hemen her gür yeni bir model hakkındaki sızıntı haberler bu işin sonunun nereye varacağı konusunda bizde de merak uyandırıyor!

Yerli-yabancı birçok teknoloji yayını hemen her gün yeni bir modelin, daha doğrusu olmayan bir modelin bilgilerini, görüntülerini ve özelliklerini yayınlıyorlar. Bunların büyük çoğunluğu, kişi ya da kuruluşların tahminlerinden ibaret yayınlar. Bu öngörülerin büyük bir kısmı da “fos” çıkıyor. Peki amaç ne bu haberlerin yayılmasında? Elbette tek amaç “tık”! Masa başında her bir teknoloji meraklısının kolaylıkla uydurabileceği haberleri ciddi yayınlarda da görüyoruz artık. Photoshop kullanarak bir iki modeli ucundan kenarından değiştirip uydurma yazılarla yayımlamak bir habercilik tarzı olmasa gerek! Ama maalesef bu artık teknoloji haberciliğinin olmazsa olmazı haline geldi. Hatta öyle ki, bazı okurlarımız bunları yapmadığımız için bize sitem eder hale geldiler…

Bu arada iPhone 10’un yeni görüntüleri de sızdı(!) Ama Apple’ın bundan haberi yok!