Yeni nesil çalışanlar İK’da dijitalleşme bekliyor

Online ortamdaki en büyük insan kaynakları platformu Kariyer.net, 22. İnsan Kaynakları Zirvesi’nde, yönetim biliminde dijitalleşme beklentilerini ve geleceğin trendlerini ortaya koyacak. Yakın zamanda Kariyer.net’in Genel Müdürlük görevini devralan Fatih Uysal, dünyada ve Türkiye’de insan kaynaklarında dijital davranış ve uygulamaları değerlendiren bir konuşma yapacak. Kariyer.net, İnsan Kaynakları Zirvesi kapsamında farklı konuşma ve etkinliklerle insan kaynakları dünyasına yeni kapılar aralayacak.

Yönetim ve insan kaynakları alanındaki en güncel uygulamalar, sorunlar ve fırsatların paylaşıldığı İnsan Kaynakları Zirvesi’nde bu yılki tema “Yönetim, Yeni Çağın Kodları ile Yeniden Yazılıyor” kapsamında, yönetim anlayışı; yönetici profilleri ve çalışma sistemleri özelinde dijitalleşme incelenecek. Kariyer.net, Türkiye’nin en büyük İnsan Kaynakları platformu olarak dijital alışkanlıkların kökünden değiştiği iş ortamına yönelik tabloyu ortaya koyarak geleceğe yönelik önerilerde bulunacak.

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal’ın İnsan Kaynakları Zirvesi Ana Oturumlar kapsamındaki konuşması, dijitalleşmenin yönetim ve çalışan üzerindeki etkisini ve ülkelerin genel yaklaşımını, şirketlerin bu yeni çağa hazır olup olmadığını değerlendirecek. Uysal, Zirve’de Kariyer.net tarafından gerçekleştirilen “İnsan Kaynakları Dijitalleşme Endeksi”ne yönelik de bilgiler paylaşacak.

Zirve’nin en çok beklenen etkinliği ise insan kaynakları alanındaki başarılı çalışmaları öne çıkarmak amacıyla Kariyer.net tarafından 16. kez düzenlenen İnsana Saygı Ödülleri. Ayrıca “İnsan Kaynakları Dijitalleşme Endeksi”nin ilk sonuçları da yine Kariyer.net İnsana Saygı Ödül Töreni öncesinde katılımcılarla paylaşılacak.

Kariyer.net, 17. kez Ana Sponsor olarak destek verdiği İnsan Kaynakları Zirvesi’nde ayrıca Türkiye’de insan kaynakları uygulamaları ve kıyaslamalarıyla ilgili yapılan araştırmayı kapsamlı olarak aktaracak. İK süreçlerinin tanımlanması ve uygulamaların kıyaslanmasını sağlayan araştırmayı Kariyer.net Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Tüzün ve Selçuk Kılıç paralel oturumlar kapsamında sunacak.

Management Center Türkiye tarafından 15-16 Şubat 2017’de İstanbul Lutfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek 22. İnsan Kaynakları Zirvesi, İnsan Kaynakları alanındaki en önemli organizasyonlardan biri.