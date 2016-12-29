Yeni nesil yazarkasa dönüşümü için yazılım ve donanım yatırımının yanı sıra teknik uzmanlık istihdamı yaratan ödeme kaydedici cihaz sektörü, son tarih olarak 2018’in belirlendiği yazarkasa dönüşüm sürecinde erteleme beklemiyor.



Türkiye, 1 Ocak 2018 itibariyle Gelirler İdaresi Başkanlığı ile doğrudan bağlantıda olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçiş yapacak. Binlerce esnafı ilgilendiren bu değişim kapsamında yaklaşık 1,8 milyon yazarkasanın yerini yeni nesil yazarkasalara bırakması bekleniyor. İş yerlerine zaman ve maliyet kazancı olarak geri dönecek yeni nesil yazarkasa yatırımı, kayıtdışı ekonomiyle mücadele açısından da somut sonuçlar doğuracak.

Yeni nesil yazarkasalar kayıtdışı ile mücadeleye katkıda bulunacak

Yeni nesil yazarkasalar, sürekli olarak Gelirler İdaresi Başkanlığı sunucusuna bağlı olmaları nedeniyle, üzerinden yapılan tüm işlemlerin kayıt altına alınarak, analiz edilmesi imkanını sağlıyor. Yeni nesil yazarkasaların tüketiciye avantajıysa, katma değerli uygulamaları destekleyecek dijital altyapılara sahip olmaları ve hedef kitleye odaklı pazarlama ve indirim gibi olanaklardan faydalanma imkânı sunmaları olarak gösteriliyor.

Geçiş süreci ertelendi, perakendeciler beklemeye geçti

Yeni nesil yazarkasalara geçiş tarihinin bir kez daha ertelenmesi bu alanda yatırım yapan ödeme kaydedici cihaz sektörünün projelerinin yavaşlaması ve perakendecilerin yatırımlarını bekletmesi sonuçlarını doğuruyor. 2015’te, yeni nesil yazarkasalara geçiş için son tarih olarak 1 Ocak 2017 açıklanmışken, 2016 yılı içerisinde bu tarihin bir yıl daha ertelendi.

22 yılı aşkın süredir perakende sektörü için donanım ve yazılım ürünleri sunan POS A.Ş.’nin Genel Müdürü Feridun Yuğaç, 2016’nın ilk altı ayında 13 bin yeni nesil yazarkasa kurulumunu gerçekleştirdiklerini belirterek “Çeşitli nedenlerle yeni nesil yazarkasaya hemen geçmek durumunda olan müşteriler vardı. POS A.Ş. olarak söz konusu işletmelerin yazarkasa dönüşümlerinin büyük çoğunluğunu yılın ilk altı ayında tamamladık. Ancak ikinci altı ayda erteleme kararı gelince perakendeciler beklemeye geçti. Dolayısıyla yeni nesil yazarkasalara geçen müşteriler erken yatırım yapmış olurken, cihaz üreticileri de erteleme sonucu, yapmış oldukları yatırımlar ve ellerindeki stoklar nedeni ile zor duruma düştüler” diyor.

Kararlarda istikrar beklentisi var

Bu durumun kararların istikrarla uygulanmamasından kaynaklandığını ifade eden Yuğaç, 2012’den beri sürecin içerisinde olduklarını, alınan kararların ve yayınlanan talimatların birçok defa değiştirilmek zorunda olunmasının her seferinde yapılan tüm planlamaların ve işin yeniden yapılmasına yol açtığını söylüyor. “Gerek şirketimizin gerekse sektörümüzün bu alanda ciddi donanım ve yazılım yatırımları var” diyen Feridun Yuğaç, “2012’den bu yana sürecin içinde olan bir firma olarak görüyoruz ki; konuyla ilgili süreçlerde sürekli güncellemeler yapılması bizleri olumsuz yönde etkiliyor. Belirlenen kriterlere göre çalışmalarımızı yapsak da konuyla ilgili yeni değişikliklere karar veriliyor. Bu nedenle işi en baştan ele almak zorunda kalıyoruz. Değişim sürecinin 1 Ocak 2017’de resmen başlayacağı ifade edildiği için 45 ila 50 bin adet makine hazırlattık. Dışarıdan bunların yedek parçaları alındı, sürece yönelik ekipleri kurduk, teknik serviste uzman bir kadro oluşturduk, nihayetinde istihdam da yarattık” diye ekliyor.

Takvimin netleşmesi şart

Yeni nesil yazarkasalara geçiş sürecinin sürekli ertelenmesinin yatırımı da azalttığını belirten Yuğaç, “Perakendeci bu belirsizlik nedeniyle hemen yatırıma geçmek istemiyor. Beklemede kalmak istiyor. Ekonomik koşulların da etkisiyle, yatırım yapmıyor, yeni dükkan açmayı tercih etmiyorlar. Tüm bunlar nihayetinde sepet ve ciro oranlarını azaltıyor. Ödeme zorluğu da ekonominin genelini etkiliyor. 2017’de, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın bir erteleme daha getirmeyeceğine yönelik beklentilerimiz var. Bu konuda Başkanlığımızla görüşmeler yapacağız. Takvim belirli bir düzende netleşir ve resmileşirse iyi bir yıl geçireceğimizi düşünüyorum” diye ekliyor.