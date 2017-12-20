Yeni Samsung Galaxy A8 ve A8+’tan çift ön kamera ve sonsuz ekran sürprizi

Pratik, stil sahibi ve kullanışlı Galaxy A serisinin yeni üyeleri Galaxy A8 ve A8+ tanıtıldı.

Samsung Electronics Galaxy A serisinin en yeni üyeleri Galaxy A8 (2018) ve Galaxy A8+ (2018)’i duyurdu.

Galaxy A8 ve A8+ modelleri çift ön kamera, büyük sonsuz ekran ve Samsung’un amiral gemisi modellerinin mirasını ve deneyimini esas alan nefes kesici bir ergonomik tasarım ile geliyor. Galaxy A serisi günlük kullanıma yönelik ilave özellikleriyle şimdi her zamankinden daha stil sahibi, pratik ve kullanışlı.

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen yaptığı açıklamada; “Galaxy A8 ve A8+ modelleriyle birlikte müşterilerimizin amiral gemisi modellerinde çok sevdiği Sonsuz Ekran özelliğini birinci sınıf tasarımıyla tanınan Galaxy A Serisi modellerimize taşımış oluyoruz. Aynı zamanda Samsung telefonlarında ilk kez Canlı Odaklanma Özellikli Çift Ön Kamera özelliğini tüketiciler ile buluşturarak Galaxy A serisini piyasada önemli bir konuma taşıyoruz” dedi.

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Galaxy A8 ve A8+, her şart altında istediğiniz an canlı ve net selfie çekimleri yapmanıza imkân tanıyan 16MP F1.7 arka kamera ve 16MP + 8MP F1.9 Çift Ön Kamera donanımı ile öne çıkıyor. Çift Ön Kamera birbirinden bağımsız çalıştığı için, selfie çekiminde en uygun kamerayı kullanarak hem arka planlı yakın çekimlerde hem de portre çekimlerinde en iyi sonucu almanızı sağlayacak. Ayrıca, gelişmiş Canlı Odaklanma Özelliğiyle fotoğraf çekiminden önce veya sonra arka plan bulanıklığını kolayca istediğiniz şekilde ayarlayarak yüksek kaliteli fotoğraflar elde edeceksiniz.

Galaxy A8 ve A8+’ın gelişmiş kamerası hem gündüz hem de gece loş ışıkta keskin, net fotoğraflar çekmenizi sağlayacak. Yemek Modu gibi eğlenceli seçeneklerle fotoğraf çekimlerini kişiselleştirmek de mümkün olacak.

Yeni Galaxy A serisinde video çekimlerinde titremeye son vermek amacıyla tasarlanan Dijital video görüntü sabitleme (VDis) teknolojisi bulunuyor. Daha önceki Galaxy A serilerinde bulunmayan hiper-atlama özelliği ise time-lapse videoları çekilmesine imkân tanıyor. Kullanıcılar bu sayede paylaşmak istedikleri anları daha farklı bir şekilde kaydedip, takipçileriyle paylaşabilecek.

Yeni Galaxy A serisi telefonlar, film izlerken veya oyun oynarken kesintisiz, izleyiciyi saran bir deneyim sunuyor. 18.5:9 ekran oranıyla izleyici içine alan Sonsuz Ekran çerçevenin ötesine taşıyor hissiyle sahneyi tüm ekrana yayıyor ve en gelişmiş sinematik deneyimi tecrübe etmenizi sağlıyor. Büyük ekran ön ve arkada ergonomik eğimli cam ile destekleniyor. Parlak cam ve metalden oluşan çerçeve, düz eğimleri ve rahat tutuşuyla yeni Galaxy A8 telefonlarında video izlemek ve ekranı kullanmak her zamankinden daha keyifli ve kolay bir hale geliyor. Galaxy A8 ve A8+ modelleri siyah, orkide grisi ve altın olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor.

Her iki cihaz da Sürekli Açık Ekran özelliğiyle telefon kilidinizi açmadan, bir bakışta ekranınızdan bilgi almanızı sağlıyor.

IP68 suya ve toza dayanıklılık özelliği sayesinde Galaxy A8 ve A8+ modelleri, cihazın ter, yağmur, kum ve toz gibi pek çok etkene maruz kalacağı zorlu şartlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadan kullanılabiliyor. Galaxy A8 ve A8+, 256GB’a kadar kapasitesi olan microSD kartlarını da destekliyor. Galaxy A8 ve A8+ modelleri aynı zamanda Samsung’un Gear VR teknolojisini destekleyen ilk A serisi telefonlar olma özelliğini taşıyor.

Galaxy A8 ve A8+ modelleri Türkiye’de Ocak 2018’de piyasaya sürülecek.

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Galaxy A8 Galaxy A8+ Ekran 5.6-inç FHD+ Super AMOLED,1080×2220 6.0-inç FHD+ Super AMOLED,1080×2220 *Ekran ölçümü yuvarlak köşeler hesaba katılmaksızın, tam köşegen ölçümü alınarak yapılmıştır. Kamera Ön: Çift Kamera 16MP FF (F1.9) + 8MP (F1.9), Arka: 16MP PDAF (F1.7) Boyut 149.2 x 70.6 x 8.4 mm, 172g 159.9 x 75.7 x 8.3 mm, 191g AP Octa Core (2.2GHz Dual + 1.6GHz Hexa) Bellek 4GB RAM, 64GB 4/6GB RAM, 64GB Pil 3,000mAh 3,500mAh Hızlı Şarj / USB Tip-C OS Android 7.1.1 Ağ LTE Cat. 11 Ödeme NFC, MST Bağlantı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80, 256QAM, Bluetooth® v 5.0 (LE, 2Mbps’e kadar), ANT+, USB Tip-C, NFC, Konum (GPS,Glonass, BeiDou*)* BeiDou kapsamı sınırlı olabilir. Sensörler İvmeölçer, Basınçölçer, Parmak izi sensörü, Dönüş sensörü, Jeomanyetik sensör, Hall sensörü, Yakınlık sensörü, RGB Işık sensörü Ses MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA Video MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

[1] Yuvarlak köşeler hesaba katılmaksızın, tam köşegen ölçümü.

[2] IP68 toz ve su dayanım ölçümü. 1,5 metre derinliğindeki tatlı suda 30 dakikaya kadar tutularak uygulanan test koşullarına göre.