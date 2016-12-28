Yeni yılda kamu kurumlarında ‘F’ klavye’ye geçilecek

Yeni yılda kamu kuruluşlarında artık “Q” klavye kullanılmayacak, bunun yerini Türkçe yazmaya daha uyumlu olan ve yeni standartları belirlenen “F” klavye alacak.

10 Aralık 2013 tarihinde Başbakanlık tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan bir genelgede, 2017 yılının sonu itibariyle kamu kurumlarında zorunlu hale getirildi.

F klavyenin geçmişi

“Milli Klavye” ilk olarak 20 Ekim 1955 tarihinde Bakanlıklararası Standardizasyon Komitesi tarafından onaylandı. Türk diline uygun “Milli Klavye” çalışmalarının sonucunda ilk olarak Devlet Malzeme Ofisi’ne sunulan F klavye, 20 Ekim 1955 tarihinde Bakanlıklararası Standardizasyon Komitesi tarafından onaylanmış; Türkiye’deki tüm daktilo makinelerinin Milli Klavye’ye dönüştürülmesi ise 1963 yılında Gümrükler Kanunu’na eklenmesi ve 1974 yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından “zorunlu standart” olarak onanmasıyla kesinleşmiştir.

F klavyenin oluşturulması için iki farklı komisyon kurulmuştur. Bu komisyonlardan biri Türkçedeki harf sıklıkları ve ardışıklıklarını incelerken; diğer komisyon da parmakların fiziksel özelliklerini inceleyerek harflerin dizilimi konusunda çalışmalar yapmıştır. Sonuç olarak Türkçenin teknik özellikleri ve parmakların fiziksel özelliklerinin kombinasyonu sonucu F klavye geliştirilmiştir.

F klavye Q klavyeden %11 daha hızlı

Parmakların klavyede harften harfe geçerken kaybettiği zamana ilişkin yapılan araştırmalarda, F klavyenin Q klavyeden ortalama %11 daha hızlı olduğu saptanmıştır. Aynı araştırmada, günümüz Türkçesine göre F klavye’de birkaç tuşun yerinin değiştirilmesi sonucu Q klavye’ye göre %46 daha çabuk yazılabileceği de görülmüştür.

F klavyenin sadece orta sırasındaki harfler ile Türkçe metinlerin %55’i yazılabiliyor

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Güneş’in yaptığı araştırmalara göre, F klavyede parmakların yeri değiştirilmeden sadece orta sıradaki 8 harf ile Türkçe metnin %55‘i yazılabilmektedir.