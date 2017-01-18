Yerli arama motoru verileri Google’dan mı çekiyor?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Google’a rakip olacak ‘yerli arama motoru’ duyurduğu yapımı 10 yıl süren maliyeti ise 10 milyonu bulan Geliyoo’nun verileri Google’dan çektiği belirlendi. Bu durumda maliyetin 15 dolar, yapım süresinin ise 30 dakika olduğu iddia ediliyor.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Türkiye’deki bir çok haber sitesi bugün İhlas Haber Ajansı tarafından servis edilen “Yerli arama motoru ‘Geliyoo’ test yayınına başladı” haberini sayfalarına taşıdı. Haberde, mühendisler Hakan Atabaş ve Fatih Arslan’ın yerli bir arama motoru geliştirdiği yazıyordu.

İki Türk girişimcinin “10 yıl süren çalışma ve 10 milyon lira bütçeyle hazırladık” dediği ‘Geliyoo’ ilk görünüşte, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ‘Google’a rakip olacak yerli ve milli’ arama motoru’ tanımına uyuyordu. Siteyi yayına veren iki ortak, tanımlamaya uyan ‘yerli arama motoru’ için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Ne olursa olsun bize inanmalı ve güvenmelisiniz Sayın Cumhurbaşkanım” ifadelerinin yer aldığı mektup yazmayı da unutmadı.

Veriler Google ve YouTube’dan

‘Yerli ve milli arama motoru’nun sitelere haber olmasının ardından, gerçekler ortaya çıktı. 10 yılda, 10 milyon lira bütçeyle kurulduğu iddia edilen ve yetkili mecralardan ‘geliştirilmesi için destek istenen’ arama motoru Geliyoo’yu inceleyen internet kullanıcıları, sitenin arama sonuçlarını Google üzerinden çektiğini fark etti.

Yani; ‘yerli arama motoru’na giren bir kullanıcı ‘Cumhuriyet’ kelimesini arattığında aynı anda Google’a istek gönderiliyor ve Google’dan gelen sonuç ‘Geliyoo’nun kendi motorunda aranmış gibi listeleniyor. Aynı ‘yöntem’ video aramaları için de geçerli. Sitede bir video aramak isteyen kullanıcı, YouTube üzerinden gelen sonuçları görüyor.

Alt yapısı 15 dolar kurulumu 10 dakika

Projeyi geliştirip maddi destek isteyen iki mühendis, kurdukları sitenin alt yapısında ise 15 dolara internet üzerinden herkese satılan bir yazılım kullanmış. Bir diğer deyişle; internet sitesi yönetimi hakkında ortalama bir bilgi sahibi olan internet sitesi sahipleri, 10 yıl sürdüğü öne sürülen çalışmayı 10 dakikada kendileri de yapabiliyor.

Arama sonuçlarını Google’dan çeken Geliyoo’nun sosyal medyada gündem olmasının ardından bir de rakip ortaya çıktı. Gidiyoo.org adıyla açılan sitede, “Bu yerli arama motorunu 1 saat içinde 60 liraya yaptık. Peki 10 yılda harcanan 10 milyon TL nereye gidiyoo?” sorusu soruldu. Geliyoo’daki gibi bir de mektubun yer aldığı site “Mektup” yazısına tıklandığında “Gençliğe Hitabe” sayfasına yönlendirirken, “Kendimi şanssız hissediyorum” yazısına tıklanıldığında ise “2016 bütçe açığı” sonucu geliyor.