Bu yıl da yalnız, kararsız, gezgin ve fit gibiyiz!

Pisano, sosyal medya hesaplarımız üzerinden takipçilerine 2017’den bireysel olarak beklentilerini sordu. Anketin sonuçlarına göre yalnız, gezgin ve kararsızız.

Yalnızız

Anket sonuçlarına göre katılımcıların %16’sı, 2017’de hayatlarına romantik açıdan yeni birisinin girmesini istiyor. İşin ilginç yanı romantik ilişki arayanların büyük çoğunluğunun bir adayı yok. “Adayın var mı?” sorusunun “Teoride var” ve “Aday yok ama tekliflere açığım” şıkları en yüksek orada işaretlendi. “Pratikte var” şıkkı ise en az işaretlenen seçenekti.

Ne yapabiliriz?

Yalnızlık oranı bu kadar yüksek olduğuna göre ve Türk halkı bunu bir gurur meselesi haline getirmeyip içtenlikle paylaşıyorsa çözüm çok yakın demektir. Etrafınızda hali hazırda teoride ya da pratikte bir adayınız yoksa ne yapmalısınız? Yeni ortamlara girerek yeni insanlarla tanışmalısınız. Burada artık çekingen davranmaya gerek yok; sonuçta hepimiz insanız deyip kendiniz gibi olacaksınız.

Teoride var ise aklınızda biri var fakat harekete geçemiyorsunuz demektir. O zaman 2017’de tüm ön yargıları ve korkuları bir kenara bırakıp harekete geçiyoruz. Hoşa gitmeyen durumlar olmazsa 2018’de yine geri çekilme taktiğinize dönebilirsiniz.

Pratikte var da yeni aşk mı arıyorsunuz, iletişimdesiniz de muhabbeti mi açmıyor. Onun da kendinizin de vaktini çalmayın. Yeni ufuklara yelken açmanın vakti gelmiş demek ki…

Gezginiz

İkinci en yüksek oran ise “Gezmek İstiyorum” şıkkına ait. En çok görülmek istenen yerler ise Avrupa ülkeleri, ABD, Asya ülkeleri. Bunları Avustralya ve Afrika ülkeleri takip ediyor.

Ne yapabiliriz?

Gezmek için üç temel şeye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz: sizi bağlayan bir sorumluluğun olmaması, para, zaman. Bunların hepsinin birer bahane olduğunu düşünün. Seyahat etmek ve yeni yerler görmek bir tutkudur. Tüm gün süren yolculuklar, 15 kişilik odalar gerçek bir gezgini durdurmaz. Onca şık içinden siz de bu şıkkı işaretlediyseniz, hayatınızda önceliklerinizi değiştirmeniz gerektiğinin farkındasınız. Sizi olduğunuz yerde tutan neyse onu da sırtınıza bağlayıp yola koyulun. Bahaneleri kenara bırakın, gerçekten isterseniz bir yolunu bulursunuz. Kendinize karşı dürüst olun.

Kararsızız

Şıklardan 2017’de ne yapacağına karar verememiş kişi sayısı oldukça fazla oranda. 2017’ye dair bir beklenti içerisinde olmamanın çoğumuzun genel bir ruh hali olması gayet anlaşılır. Ülke olarak zor bir dönemden geçtik.

Ne yapabiliriz?

Yaşanan her şeye rağmen hayatın devam ettiğinin farkında olmalıyız. Bu her şeyi unutmaya çalışmak demek değil. Tam aksine hüznümüzü, kızgınlığımızı ve isteksizliğimizi dibine kadar yaşayıp aslında hislerimizin kaynağında ne olduğunu bulmalıyız. Böylece, belki, insana verdiğimiz değer artar ve daha iyi kalpli bir toplum oluruz.

Fit gibiyiz

Katılımcıların geriye kalan büyük çoğunluğu ise 2017 yılında fit olmak istiyor. Fakat seçeneklerden “kayıt yaptırıp gidemeyenlerdenim” en çok oyu almış durumda. Bu ne yaman çelişki olacak ki bu şıkkı “çoktan 6 aylık kaydımı yaptırdım bile” ve “parklardaki spor aletleri sayılıyor mu?” şıkları takip ediyor.

Ne yapabiliriz?

Fit olmak istediğimizde neden hep kapalı spor salonlarına sarılıyoruz ki! Belki siz fitness insanı değilsiniz. Siz doğada koşu ya da yürüyüş yapmayı seven birisi olabilirsiniz. Dövüş sporları sizin kaleminiz olabilir. Ya da tüm ihtiyacınız danstır.

Geriye kalanlar…

Tüm bu sonuçları para kazanmak, iş bulmak, mezun olmak ve yatmak takip ediyor. Para kazanmayı girişim fikri ve terfi yerine piyangodan bekleyenler çoğunlukta. İş bulmak isteyenler arasında ise özel sektörde çalışmak isteyenler açık ara önde.

Ülkecek canımızın sıkkın olduğu ve biraz değişikliğe ihtiyacımız olduğu kesin. Ferahlamaya ve ortam değiştirmeyi istemek ile iyice içimize kapanma arasında gidip geliyoruz.