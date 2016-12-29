Bu yıl en çok ne konuştuk?

2016 Türkiye ve dünyada birçok önemli gelişmeye ve olaya tanık oldu. Bu olaylar sosyal medyada milyonlarca kullanıcı tarafından konuşuldu ve tartışıldı. Bilkent Cyberpark’ta çalışmalarına devam Türkiye’nin en kapsamlı metin verisi analizini yapan Kimola 2016 sosyal medya gündemini analiz etti.

Sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları politika, terör, gündelik konuşmalar, televizyon yayınları ve spor oluştururken bu sene en çok politika hakkında konuşuldu. Kimola’nın analizlerine göre temmuz ayında sosyal medya kullanıcılarının yüzde 58’i politika ile ilgili paylaşımda bulundu. Aynı ay içerisinde darbe ve müdahale kelimeleri ile ilgili yazılanlar ise yüzde 8 civarında kaldı.

Peki, bu sene içerisinde Türkiye’de sosyal medya kullanıcıları en çok hangi konuda yazdılar? 2016 yılının ilk ayına sosyal medyada doların 3 lira seviyesine ulaşması konuşuldu. Çin’in yuanın değerini sert bir şekilde aşağı çekmeye devam etmesi ardından dolar/TL’nin 3.02 seviyesini aşması Twitter kullanıcılarından büyük tepki çekti. Bir kesim kullanıcı hükümeti sorumlu tutarken bir başka kullanıcı topluluğu doların 3’te sabit kalmasını hükümetin sağladığı yönünde paylaşımlarda bulundu. Dolar 3, 6 Ocak’tan sonra 24 Mayıs ve 29 Eylül’de de TT listesinde yer aldı. Daha sonra yaşanan neredeyse tüm yükseliş ve inişlerinde TT listesine giren dolar, 13 Ekim’de Dolar 3.10, 2 Aralık’ta Dolar 3.52 ile Twitter kullanıcıları tarafından Trending Topic listesine yükseltildi.

Sosyal medyanın gücünden faydalanmak isteyen Twitter kullanıcıları 21 Mart tarihinde tüketim boykotu etiketiyle Twitter üzerinden tüketimin azaltılarak mevcut ekonomik ve politik koşullara tepki gösterilmesi adına çağrıda bulundu. Kampanya kullanıcıların büyük bir bölümünden destek görürken bir başka kullanıcı topluluğu tarafından ülkenin zarar göreceği argümanıyla eleştirildi.

Dolar bozdurma etkinliği

İlk dolar bozdurma etkinliğini darbe girişiminin hemen sonrasında 18 Temmuz tarihinde oluşturan kullanıcılar, darbe girişiminin ardından Twitter kullanıcıları Türk lirasına sahip çıkmak için dolar bozdurup Türk lirası alınması gerektiğine dair görüşlerini paylaşıp çağrıda bulundu.

Dolarda yaşanan değişimleri sosyal medya gündeminde sıkça getiren kullanıcılar 27 Kasım tarihinde Cumhurbaşkanı ve hükümetin halka Türk lirasının değerinin dolar karşısında arttırılması adına yaptığı çağrının sonucu olarak Twitter üzerinden #dövizinitürkiyeiçinboz etiketiyle döviz bozdurma kampanyası başlatıldı. Dövizini Türkiye için boz etiketiyle atılan tweetlerin büyük bölümü destek amaçlıyken bir kısmı eleştirel yorumlar içerdi. Merkez Bankası’ndan destek gören benzeri birçok etkinlik; #BOZDOLARI, #BozDolarıAlLirayı, #TurkLirasınadegerkatalım, #DövizeOneMinute, etiketleriyle Twitter kullanıcıları tarafından trending topic listesine yerleştirildi.