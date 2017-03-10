Bu yıl Türkiye’de Fintech yılı olacak

KPMG, “The Pulse of Fintech” raporuyla küresel anlamda Fintech’e olan ilgi ve potansiyel kullanım alanlarını inceledi. 2016 yılında Fintech yatırımlarının dünyada ciddi bir düşüş yaşadığına dikkat çeken KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk, “2016’da Türkiye’de Fintech işlem hacmi 14,7 milyar dolar düzeyindeydi. 2017’de ise işlem hacminin 17 milyar dolar olacağı ve yatırımların artmaya devam edeceği düşünülüyor” dedi.



KPMG, ‘The Pulse of Fintech’ raporunun 2016’nın son çeyreği versiyonuyla, Fintech’in küresel nabzını tutmaya devam ediyor. Fintech şirketlerinin büyük bankalar ile dayanışması ve Çin’in yükselişinin öne çıktığı raporda 2016 yılında Fintech yatırımlarındaki ciddi düşüşe de dikkat çekiliyor. KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk, “2015 yılında 46,7 milyar dolarlık rekor Fintech yatırımı görülmüştü. Bu değer 2016 yılında yüzde 47,2’lik bir düşüşle 24.7 milyar dolara geriledi. Ancak bu değer, 2015 öncesi seviyelere kıyasla yine de önemli bir yükseliş olarak değerlendirilmeli” dedi.

Türkiye’de Fintech yatırımları artacak

Türkiye’de Fintech işlem hacminin 2016 yılında 14.7 milyar dolarla tamamlandığını dile getiren Cantürk, “2017 öngörülerimiz 17 milyar dolar düzeyinde. Ayrıca bankaların Fintech’lere ilgisi ve yatırımların artmaya devam etmesini bekliyoruz. 2017, Fintech için küresel anlamda bir değişim yılı olacak. Devredilen ve faaliyetini sonlandıran Fintech şirketlerinin yerini yenileri alacak ve teknoloji sektörünün büyükleri de Fintech sektörüne adım atmaya devam edecek. Türkiye adına 2017’nin Fintech anlamında önemli bir yıl olacağını söyleyebiliriz” dedi.

Türkiye’de ödeme hizmetleri ve bankacılık işlemlerine yoğunlaşan Fintech şirketlerinin ayrıca yatırım, sigorta, finansman, kişisel finans yönetimi ve kurumsal finansman alanlarında da yatırımlara başladığını belirten Cantürk sözlerine şöyle devam etti: “2016 yılında çıkışını sürdüren ödeme ve bankacılık uygulamalarının bu trendi 2017’de de sürdüreceğini öngörüyoruz. ‘Insurtech’ ve ‘Regtech’ alt sektörleri bu yükselişe ortak olabilir. Ayrıca giyilebilir teknolojiler, ‘nesnelerin interneti’ ve yapay zeka alanındaki yenilikler yeni yatırımların ilgisini çekebilir.”

‘Çin, Fintech’in güç merkezi haline geldi’

Küresel anlamda değerlendirmelerde bulunan Cantürk, “Çin yatırımları ve anlaşmalarıyla Fintech’in güç merkezi haline geldi. Ayrıca 2017’ye bakıldığında revize edilmiş Ödeme Hizmetleri Direktifi’nin (PSD2) Avrupa’da hızlıca hayata geçmesi ve dünyadaki anlık ödemeler ve açık bankacılık üzerindeki baskıların artmasıyla, heyecan verici yeni gelişmeler yaşanabilir” dedi.

Türkiye’de Fintech’in yükselişi şu başlıklarla özetleniyor: