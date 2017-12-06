YouTube’da 2017’nin en popüler videoları belli oldu

YouTube dünyasının yıldızları farklı içerikleri ile 2017 popüler videoları listesinde parladı.

Yılın sonuna yaklaşırken 2107 yılında Türkiye’de YouTube’a damgasını vuran videolar, Genel İçerik ve Müzik olarak iki grupta hazırlanan listelerde ‘YouTube Rewind’ başlığı altında toplandı.

Türkiye’de Genel İçerik kategorisinde ilk 10 arasına ünlü figürlere ait “Recep İvedik 5 – Fragman” ve “Ahmet Kural & Murat Cemcir – Sie Liegt In Meinen Armen (Çalgı Çengi İkimiz Sinemalarda)” gibi videoların yanı sıra; “Reynmen ft. Lil Bege”, “YouTuberların Düşüşü – Despacito”, “Yorumlarla Şarkı Yapmak (Ece Seçkin – Adeyyo)” gibi YouTube içerik geliştiricileri tarafından hazırlanan çok sayıda video da girdi.

Müzik kategorisinde ise 2017 yılının en popüler videoları arasında “Aleyna Tilki – Sen Olsan Bari, “Tarkan – Yolla”, “Ed Sheeran – Shape of You”, “Derya Uluğ – Canavar”, “Çağatay Akman – Sensin Benim En Derin Kuyum” yer alıyor.

Türkiye’de 2017 yılında en çok izlenen Türk videoları şöyle: