Yüksek duygusal zekâ Liderleri bir adım öne taşıyor

Başarılı yöneticiler, duygusal zekâ seviyesini kullanabilme yeteneği ile liderleşiyor. Başarılı liderler duygusal zekâlarıyla etkili bir iş yeri ortamı geliştiriyor.

Duyguları anlama ve yönetme kapasitesi olan Duygusal Zekâ, araştırmacılar kadar İnsan Kaynakları yöneticilerinin de öncelikli gündeminde yerini aldı. PageGroup yöneticilerine göre; artık iş yerinde ya da dışında duygusal zekânın kişiliğe yararları reddedilemez bir gerçek. İnsan duygusunun inceliklerini iş yerinde kucaklayabilmek ise çalışanlar arasında iş birliği ve mutlu çalışma ortamını tetikliyor.

Duygusal Zekâ nasıl yardımcı oluyor?

Dünyaca ünlü davranış bilimcisi Daniel Goleman “Beyin tekrarlanan deneyime göre kendini şekillendirir. Tekrarlanan deneyimlerin çocuklara sistematik bir şekilde öğretilmesiyle, anti-sosyal davranışlarda azalma, sosyal davranışta ve akademik başarıda artış gözlemlendi,” diyor.

Çalışanların Zihinsel Sağlığı Personel Hizmet Paketlerine girdi

İnsan duygularını tam olarak anlama ve mücadele yetersizliği iş yeri dâhil olmak üzere tüm yaşam alanlarını etkiliyor. İş yerinde çalışanların zihinsel sağlığı, giderek personel hizmet paketlerinin içinde yer almaya başladı. İnsan kaynakları ekiplerine psikologların dâhil edildiği şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ekibe psikologların katılımıyla; iş gücünü mümkün olduğunca anlamanın ve faydalı eğitimler vermenin, işçi- işveren ilişkilerinin sağlıklı gelişiminin yolu açılıyor.

Duygusal zekânızı nasıl geliştirirsiniz?

PageGroup Yetenek Geliştirme Müdürü Lucyna Bolin, kendinizi değerlendirmenin ve öz değerlendirmeye açık olmanın önem taşıdığını belirtiyor. “5 temel bileşende nerede olduğunuzu kendinize sorun. Başkalarından geri bildirim isteyin, düşüncelerinizi daha açık yansıtın ve kendinize karşı daha dürüst olun. Hepimiz duygusal olarak zekiyiz, ancak duygularımızı ve kendimizi ölçüp değerlendirmek için daha fazla zaman ayırmamız gerekiyor. Her şeyde olduğu gibi, uygulama önemlidir; ancak küçük adımlar bile büyük farklar yaratabilir. Yetkinlikleriniz üzerinde çalışarak gelişmelerini ve iyileşmelerini sağlayabilirsiniz.”

PageGroup Yetenek Geliştirme Müdürü “Etkili bir yönetici olmak için kendinizi geliştirmeniz şarttır ve o zaman ancak gerçekten iyi bir lider olabilirsiniz. ” diyor

En başarılı şirketlerin liderlerinin hepsinde duygusal zekânın tüm önemli bileşenlerinin üst düzeyde seyrettiği açık bir gerçektir. Bunların bir dizi yetenek olduğunu unutmamak önemlidir. Genellikle, kadınlar ortalamada daha yüksek duygusal empatiye sahip olma eğilimindedir ve insanlarla gruplar arasındaki ilişkileri başarıyla yönetir.

Duygusal zekâ iş yerinde nasıl fark yaratıyor?

Her gün duygularımızla kararlar alıyoruz. Bazen duygularımıza veya içgüdülerimize dayalı seçimler yaptığımızı düşünüyoruz. Bu duyguların kaynağını kavradığımızda, birbirimizle çalışırken daha uyumlu hale geliyoruz. Küreselleşmeyle birlikte, duygusal etkileşimlerin karmaşıklığında ifade tarzının önemini artıran duygusal zekâ, takımlar çapraz kültürel ve küresel olduğunda, her zamankinden çok daha önemli hale geliyor. Çünkü iş yerindeki duygusal zekâ, baskı altındaki iyi ilişkileri anlamak, ifade etmek, yönetmek ve sorunları çözmek için ortaya çıkıyor. Olayların çözümüne yardımcı oluyor.

Liderlikte duygusal zekânın faydaları

Liderlikte önde gelen araştırmacılardan Gary Yukl, “Kendini tanımak, kendi ihtiyaçlarını ve belli olaylar meydana gelmesi durumunda, muhtemel reaksiyonları anlamayı ve alternatif çözümlerin değerlendirilmesini kolaylaştırır” diyor.

Bolin, “Kendi farkındalığınızı geliştirerek, diğerlerini daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. Yönetmek, ille de başkanlık etmek değildir. Yönetici pozisyonuna terfi eden kişinin önce kendine liderlik edip, farkındalık yaratması gerekir. Yönetim; işi yönlendirmek, kendinizi yönetmek ve başkalarına yön vermekten oluşur. Bunların içinde en önemlisi kendinizi yönlendirmektir” diyor.

PageGroup uzmanlarına göre duygusal zekânın kişilikte etkili olması için, işe kendinizle başlamanız gerekiyor. Duygusal düzeyde nasıl çalıştıklarını anlamadan, başkalarının refahını, gelişimini ve benlik hissini artıramaz veya geliştiremezsiniz. Başarılı liderleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik duygusal zekâ seviyesi ve bunu daha etkili bir iş yeri ortamı geliştirmeye yönelik kullanabilme yeteneğidir.