Zayıf parola korumasına sahip oyuncular siber saldırılara açık hale geliyor

Çevrimiçi oyunlar kısa zaman içinde çok kârlı bir endüstri haline geldi. Günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar çok insanın oyun hesabı bulunuyor. Kaspersky Lab’in yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de tüketicilerin yarısından fazlası (%79) düzenli olarak çevrimiçi oyun oynuyor. 25-34 yaş arasındaki kişilerde ise bu oran %84’e, 16-24 yaş arasında ise %82’ye yükseliyor.

Çevrimiçi oyunlar siber suçlular için de kârlı bir alan. Çalınan oyun hesapları karaborsada satılabiliyor. Mevcut tehditlere rağmen oyuncular çevrimiçi hesaplarını siber saldırılara açık bir şekilde bırakmaya devam ederek oyunda elde ettikleri başarıları, kişisel verilerini ve potansiyel gelirlerini riske atıyorlar.

Steam, PlayStation Network ve Xbox Live gibi çevrimiçi platformların öncülük ettiği global oyuncu kitlesinin tahminen 2,2 milyar ile 2,6 milyar kişi arasında olduğu ve büyümeye devam ettiği belirtiliyor. Çevrimiçi işlemleri aksatmak, parolalar ve banka kart bilgileri gibi verilere erişmek isteyen siber suçlular için bu endüstri çok açık bir hedef haline geliyor. Xbox ve PlayStation platformlarına son dönemde yapılan saldırılar da bunu kanıtlıyor.

İnsanların yarısından fazlasının düzenli olarak çevrimiçi oyun oynaması, siber suçlulara çok geniş potansiyel hedef seçenekleri sunuyor. Oyunlar birçok insanın hayatında önemli bir yer kaplar hale geldi. Kullanıcılar sıkıldıklarında veya yalnız olduklarında ve arkadaşlarıyla sosyalleşmek istediklerinde oyun oynamaya başladı. Bu nedenle, başarılı saldırılar kurbanları derinden etkileyebiliyor. Oyun hesaplarını kaybeden kişiler, verilerinin çalınmasının yanı sıra durumdan duygusal olarak da etkilenebiliyorlar. En sevdikleri oyuna erişim haklarını kaybetmelerinin (geçici veya kalıcı olarak) yanı sıra, profillerini oluşturmak için harcadıkları saatleri ve parayı da kaybedebiliyorlar.

Türkiye’de çevrim içi hesaplarına başarılı saldırı düzenlenen veya saldırı teşebbüsüne uğrayan kişilerin %15’i hedefin oyun hesapları olduğunu dile getiriyorlar. Bu oran erkeklerde %18’e çıkıyor.

Bu hesapların, sahipleri için çok büyük önem taşıdığı da açık. Evde yapılan bir aktivite olmaktan çıkan oyunlar birçok insanın günlük yaşamının bir parçası haline geldi. Türkiye’de kullanıcıların neredeyse yarısı (%49) akıllı telefonlarında düzenli olarak çevrimiçi oyun oynadığını belirtti. Bu cihazlar genelde güvenli olmasa da Türkiye’de kullanıcıların yaklaşık üçte birinin (%32) oyun hesaplarına girmek için herkese açık Wi-Fi ağlarını kullandıkları ve %76’sının riskli olduğu bilinen herkese açık ağları kullanırken hiçbir ek güvenlik önlemi almadıkları ortaya çıktı. Türkiye’de kullanıcıların yalnızca %9’unun oyun hesaplarını en güçlü parola gerektiren ilk üç hesap arasında göstermesi de tehlikeyi artırıyor.

Günümüzde birçok çevrimiçi profil birbirleriyle bağlantılı olduğundan, saldırıya uğrayanlar e-posta ve sosyal medya hesapları gibi kendileri için önem taşıyan birçok hesaba erişimlerini de kaybedebilirler. Eğlence için oyun oynayan kullanıcıları duygusal olarak etkileyebilecek bu saldırılar profesyonel oyuncular için ise çok daha ciddi, gelir kaybına yol açabilecek sonuçlar doğurabilir.

Kaspersky Lab Tüketici İş Birimi Lideri Andrei Mochola, “İnternet üzerinde bir kişisel bilgiler hazinesi bulunuyor. Siber suçluların önünde, dijital karaborsada satabilecekleri özel verileri ele geçirmek için daha önce hiç olmadığı kadar çok fırsat var. Hem amatör hem de profesyonel çevrimiçi oyuncular hesaplarının ele geçirilmesinden veya şifrelerini unutup hesaplarına erişememekten endişe duyuyorlar. Bu aslında kullanıcıların her gün karşı karşıya kaldıkları bir ikilem. Çoğu insan daha az güvenli seçeneği tercih ederek ya tüm hesapları için aynı parolayı ya da siber saldırganların kolayca tahmin edebileceği basit parolaları kullanıyor. Ancak kullanıcılar yalnızca uygun önlemleri alıp, güçlü ve eşsiz parolalar kullanarak değerli hesaplarının koruma altına alındığından ve tüm çabalarının boşa gitmeyeceğinden emin olabilirler” dedi.

Oyuncuların çevrimiçi hesaplarını korumaya yardımcı olmak için birçok Kaspersky Lab ürününde parola yöneticisi bulunuyor. Kaspersky Total Security’de yer alan Kaspersky Password Manager gibi parola yöneticileri kullanıcıların bilgilerini güvende tutmalarına yardım ediyor. Bu özellik, kullanıcının tüm parolalarını güvenli bir dijital kasada saklıyor ve bilgisayarlar, Mac’ler ve akıllı telefonlardan kolay erişim sağlıyor. Otomatik parola üretici güçlü ve dirençli parolalar oluşturarak kullanıcıların işini kolaylaştırıyor. Kullanıcıların ise tüm çevrimiçi hesaplarına erişmek için tek bir ana parolayı hatırlamaları yeterli hale geliyor. Bu da birden çok parolayı hatırlamaktan çok daha kolay. Kullandığınız parolaların ne kadar güçlü olduğunu kontrol etmek için Parola Kontrol sitemizi ziyaret edin.

Tüketicilerin karşı karşıya olduğu en büyük siber tehditler hakkında daha fazla bilgi için ‘Tüketici Güvenlik Riskleri Anketi 2017: Hesaplara değil hayata giriş yapmak’ raporunu buradan okuyabilirsiniz.