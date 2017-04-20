Zeka küpleri büyük final için Amerika’da

Turkcell’in Zeka Küpü Projesi ile destek verdiği Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) öğrencileri, Kanada’da katıldıkları Uluslararası First Robotic Competition (FRC) yarışmasında şampiyon oldular. Amerika’daki finallere şampiyon takım olarak giden Zeka Küpü gençleri, devam eden yarışmada Türkiye’yi başarıyla temsil ediyorlar.

Turkcell’in Zeka Küpü projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye’nin ve dünyanın geleceğine yön verecek üstün ve özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. TEVİTÖL’lü gençler, Kanada Calgary’de katıldıkları Uluslararası First Robotic Competition (FRC) yarışmasında büyük ödülün sahibi olurken Amerika’daki finallere şampiyon takım olarak katılma hakkı kazandılar. Zeka Küpü gençleri, Amerika’nın Houston kentinde devam eden yarışmada Türkiye’yi başarıyla temsil ediyorlar.

Kanada’da en büyük ödüller TEVİTÖL’lü gençlere

Robotik çalışmalarında birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi başarıyla temsil eden TEVİTÖL’ün İnanç Mekatronik Kulübü (IMC), Kanada’daki FRC yarışmasında en prestijli ödül olan Chairman’s Award’u kazandı. Takım ayrıca Çin, Meksika, Polonya gibi pek çok ülkeden güçlü rakiplerini geride bırakarak robot performansı dalında da gümüş madalyaya layık görüldüler.

Takım kaptanına ayrı ödül

IMC takım kaptanı olan Elif Dilge Gül ise yarışmaya katılan 500’den fazla öğrenci arasında da ayrı bir başarıya imza attı. Gül, yarışmada en değerli öğrenciye verilen “Dean’s List Award”u kazandı. Zeka Küpü projesi kapsamında Turkcell’in teknoloji desteğini alan TEVİTÖL öğrencileri şimdi heyecanla, başarıyla yarışmaya devam ettikleri Amerika’daki finallerin sonuçlanmasını bekliyorlar.

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) Hakkında

TEVİTÖL, ülkemizdeki üstün zekâ ve özel yetenekli çocuklara, ihtiyaç duydukları özel eğitimi lise düzeyindeki yaş grubuna, karma ve yatılı olarak veren tek kurum. 1993 yılında, Sezai Türkeş tarafından kurulan okul, 2001 yılından bu yana, okul eğitim-öğretim etkinliklerini Türk Eğitim Vakfı bünyesinde sürdürmektedir. Bünyesinde eğitim gören 279 öğrenci, kadrolu 52 öğretmen bulunuyor. 2005-2006 yılında IB programının uygulanmaya başlandığı okul Hazırlık + 4 yıldır.

Turkcell Zeka Küpü Projesi:

Turkcell Zeka Küpü projesini ilk olarak üstün zekalı öğrencilere ilköğretim eğitimi veren BİLSEM’lere destek olarak başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Türkiye’nin 7 bölgesindeki BİLSEM’lerde “kendin yap” kültürü ile teknolojik üretkenliği hedef alan laboratuvarları hayata geçirdi. Ayrıca Türkiye genelinde bulunan 106 BİLSEM’de eğitim gören öğrencilere toplamda 20 bin adet kodlama kiti dağıtıldı. Zeka Küpü projesinin diger bir adımı da lise seviyesinde eğitim sağlayan TEVİTÖL’e verdiği teknolojik destek oldu. Turkcell Zeka Küpü’yle Türkiye’nin mirası gençlerin, günümüz teknolojileri ve proje tabanlı öğrenme modelleri ile desteklenerek bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamayı amaçlıyor.