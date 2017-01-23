Zorlu’dan yaratıcı yazarlık eğitimi

Zorlu Holding, çocukların hayal gücünü harekete geçirmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla başlattığı “Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasında dereceye giren çocuklara, yaratıcı yazarlık eğitimi düzenledi.

“Hayallerine Hayat Ver” marka sloganı ile toplumun tüm kesimlerine yönelik farklı projeler geliştiren Zorlu Holding, hayallerinin peşinden koşmak isteyenlere ilham vermeye devam ediyor. Zorlu Holding, Türkiye’yi geleceğe sınırsız hayal gücünün taşıyacağı inancıyla yaz aylarında başlattığı “Bir Hayal Bir Oyun” adlı hikaye yarışmasında dereceye giren çocuklar için “Yaratıcı Yazarlık Eğitimi” düzenledi. 21-22 Ocak tarihlerinde 2 gün boyunca süren eğitimlerde, çocukların yaratıcı yazarlık ve hikâye yazımı konusunda temel becerileri kazanmaları sağlandı.

Hikaye yazmanın temel bilgileri çocuklarla paylaşıldı

Çocuk edebiyatının önde gelen isimleri Süleyman Bulut ve Renan Özdemir tarafından verilen eğitimlerde, yazmanın temel bilgileri, yazmayı besleyen unsurlar ve yaratıcı yaklaşımlar işlendi. Eğitimlerin ilk gününde Süleyman Bulut, Türkçeyi doğru kullanmak, imla kuralları, öyküde olay nedir, olay örgüsü nasıl yapılır, karakterler nasıl yaratılır konularında bilgilerini çocuklarla paylaştı. Eğitimlerin ikinci gününde ise Renan Özdemir eşliğinde, okumak, gözlem ve belleğin yazmadaki önemi aktarıldı; daha akıcı yazmak için ipuçları verildi.

10 eser öykü kitabında yer alacak

Hikâye yazarlığını sevdirerek çocukları sanata yönlendirmek ve yeteneklerini görmelerini sağlamanın hedeflendiği eğitimler sonrasında çocuklara katılım sertifikaları verildi. “Bir Hayal Bir Oyun” adlı hikaye yarışması kapsamında hikayelerini gönderen çocuklardan en beğenilen 10’unun eseri hazırlanacak öykü kitabında yer alacak ve çocuklar hayallerini kitap sayfalarında okuma şansını yakalayacak.

“Karton Şehir” 26 Mart Pazar günü Zorlu PSM sahnesinde

Türkiye’nin dört bir yanından 3. ve 4. sınıf öğrencisi tam 326 çocuğun, yolculuk temalı hikayelerini ilettiği “Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasında, “Karton Şehir” isimli hikayesiyle Gökhan Kızıklı birinci olmuştu. “Karton Şehir” isimli hikayeden esinlenerek hazırlanacak tiyatro oyunu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında Aydın Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerinden oluşan amatör bir tiyatro ekibi tarafından sahnelenecek. Karton Şehir oyunu, 26 Mart 2017 tarihinde, Zorlu PSM’de izleyici ile buluşacak.